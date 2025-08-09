Welche Wahrheit kann ein Bild zeigen? Diese Frage beschäftigt den Filmemacher Edgar Reitz. Mit seinem neuen Film „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ wurden jetzt die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern eröffnet.

Edgar Reitz ist wieder da – und das im doppelten Sinne. Als Autor und Regisseur kehrt er zurück auf die Leinwand. Sein neuer Film „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ wurde am Freitagabend als Eröffnungsfilm der Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern (Hunsrück) gezeigt, Wochen vor dem bundesweiten Kinostart Mitte September. Der gebürtige Hunsrücker Reitz, inzwischen 92 Jahre alt, war zum Auftakt der Filmfestspiele eigens aus München angereist. Das Publikum feierte seine Rückkehr in die alte Heimat mit herzlichem Applaus.

Dem Hunsrück hat Reitz mit seiner „Heimat“-Reihe ein filmisches ein Denkmal gesetzt. Doch Reitz ist mehr als „Heimat“. Das merkt der Filmemacher am Freitagabend selbst in einer kleinen Talkrunde an, bevor sein neues Werk gezeigt wird. „’Leibniz’, das muss ich wahrlich feststellen, ist kein Film über den Hunsrück“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Das ist eine Grundfrage, wenn ich einen Film mache: Welche Wahrheit ist in den Bildern machbar?

Edgar Reitz

Was aber ist „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“? Im Mittelpunkt steht der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der große Vordenker der Aufklärung. Im Auftrag der Kurfürstin Sophie von Hannover soll er porträtiert werden – eine Aufgabe, die der jungen Künstlerin Aaltje van de Meer zufällt. Während der Sitzungen für das Porträt entbrennt zwischen dem Philosophen und der Malerin eine leidenschaftliche Debatte. „Welche Wahrheit, welche tiefe Erkenntnis einer Person, kann ein Bild liefern?“, nennt Reitz als eine zentrale Frage seines Films. Und mehr als das: „Das ist eine Grundfrage, wenn ich einen Film mache: Welche Wahrheit ist in den Bildern machbar?“

„Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ ist ein dialoglastiger Film, über weite Teile ein Kammerspiel – und damit ganz anders, als es Regisseur Reitz und sein Co-Autor Gerd Heidenreich ursprünglich einmal geplant hatten. „Wir hatten einen Abenteuerfilm geschrieben“, erzählt Reitz. Im Drehbuch standen Szenen, in denen Hunderte Pferde zu sehen sein sollte, es gab Überfälle und aufwendige Kulissen zerstörter Städte. Hollywood-Dimensionen, auch bei den veranschlagten Kosten. „Das überschritt dann sehr bald die finanziellen Möglichkeiten, aber auch unsere eigenen“, räumt Reitz ein. „Ich bin sehr froh, dass wir diesen Film nicht gemacht haben.“

Als das Angebot kam, mit ihm zu arbeiten, war ich glücklich.

Edgar Selge über die Zusammenarbeit mit Edgar Reitz

Doch Leibniz lässt ihn nicht los. Eine Szene aus dem ursprünglichen Drehbuch, ein Dialog zwischen Leibniz und einem Maler, wird zur Keimzelle für einen neuen Anlauf, wie Gerd Heidenreich berichtet: „Edgar kam zu mir und fragte: Kannst Du mir daraus ein Kammerspiel schreiben?“ Heidenreich konnte. Rund neun Jahre, nachdem sich Reitz und Heidenreich erstmals mit Leibniz befassten, ist der Film nun fertig.

Reitz’ Begeisterung für Leibniz und seine Leidenschaft fürs Filmemachen wirken ansteckend. Leibniz-Darsteller Edgar Selge, der ebenfalls zur Eröffnung der Filmfestspiele nach Simmern gekommen ist, betont: „Für mich ist Edgar Reitz der Vater des deutschen Films. Als das Angebot kam, mit ihm zu arbeiten, war ich glücklich.“ Zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten schreiben sich Selge und Reitz mehr als 100 E-Mails, in denen sie sich über die Figur austauschen und die Rolle entwickeln. Diese Akribie lobt auch Antonia Bill, die Königin Sophie Charlotte von Preußen spielt: „Mit Edgar Reitz über Figuren und Geschichten zu reden, da reinzukommen, das hat mich gereizt. Das war Wahnsinn.“ Hochachtung und Bewunderung für Reitz sind geradezu greifbar.

Ein Film endet nicht auf der Leinwand, sondern er ist in den Köpfen und Herzen der Menschen.

Edgar Reitz

Und der Regisseur selbst? Was sagt er über „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“? Reitz will seinen Film nicht isoliert betrachten. „Ein Film endet nicht auf der Leinwand, sondern er ist in den Köpfen und Herzen der Menschen“, sagt er. „Der Film spricht entweder für sich selbst oder nicht. Da können wir nichts mehr dran ändern. Der ist fertig.“

Wer bekommt den „Edgar“?

Noch bis zum 23. August wird Simmern ganz im Zeichen der Filmfestspiele stehen. Ein umfangreiches Programm mit täglichen Filmvorführungen sowie Lesungen und Konzerten prägt die kommenden zwei Wochen in der Hunsrück-Stadt. Am Ende wird dann auch die Frage nach dem besten modernen europäischen Heimatfilm beantwortet. Zwölf Filme konkurrieren im Wettbewerb um den mit 2500 Euro dotierten Filmpreis „Edgar“, die Entscheidung fällt Jurorin Jasmin Tabatabai. Darüber hinaus werden auch ein Nachwuchspreis, ein Publikumspreis und erstmals der Preis der Jugendjury verliehen. Mehr über das Festival gibt es online unter www.heimat-europa.comhrö