Eifersucht statt Ränkespiel: In der szenischen Neuproduktion von Gaetano Donizettis Oper „Maria Stuarda“ im Salzburger Großen Festspielhaus ersetzt Regisseur Ulrich Rasche die politische Dimension durch ästhetisierten Erotik-Kitsch.

Nur wenige Zentimeter fehlen am Ende. Für eine Berührung, einen demutsvollen Handkuss oder, darauf hätten die Frauen ja am meisten Lust, eine Backpfeife. Im realen Leben sind sich Elisabetta I. und Maria Stuarda bekanntlich nie begegnet, und das tun sie bei den Salzburger Festspielen auch nicht. Jede existiert für sich auf ihrer rotierenden Scheibe, zwei Welten, zwei Universen, Überbrückung nicht möglich. Den Showdown hat sich Vorlagedichter Friedrich Schiller fein ausgedacht, bei Gaetano Donizettis Oper passiert er am Ende von Akt eins. Funkensprühendes soll da den Kehlen entfahren, Koloraturen und Spitzentöne als tönende Damenpistolen. Eine Scheibe ragt etwas höher hinauf, auch der Begriffsstutzige kapiert: Elisabetta hat die Oberhand.

Sein Bühnenpersonal lässt Ulrich Rasche bekanntlich nicht in Ruhe. Das muss stets abendfüllend auf langsam rotierenden Theaterkarussells laufen, die der Regisseur selbst entworfen hat. Für die Salzburger Festspiele wagt er sich nun zum dritten Mal ins Musiktheater vor.

Zieht man mal das leise Surren, Sirren und Knirschen ab (gab es kein Schmieröl?): Der Wirkung von Rasches Scheibenballett kann man sich nicht entziehen. In virtuoser Langsamkeit kreisen und bewegen sich die Konstruktionen über die Riesenbühne des Großen Festspielhauses. Eine dritte Scheibe hängt darüber, Ort für Farbspiele und Projektionen. Die Motoren treiben Protagonistinnen und (Bewegungs-)Chor an. Die Nebelmaschine arbeitet, wer singt, schält sich aus dem Dunkel. Es ist ein archaisches Theater, monumental, raunend, ritualhaft.

Donizettis Musik wird hier auch szenisch übersetzt. Im sachten Rhythmus müssen sich alle auf den Scheiben bewegen. Weniger Choreografie ist das, sondern ein Schreiten, regelmäßig, genau getaktet – und unsagbar vorhersehbar.

Zwei britische Königinnen im Kampf um die politische Vorherrschaft und denselben Mann, nämlich Leicester: Bessere Zutaten für einen Thriller gibt es kaum. Doch aus dem lässt diese Aufführung die Luft raus – was nicht per se schlecht sein muss. Nehmen wir Dirigent Antonello Manacorda, der keine Donizetti-Rattermaschine anwirft, sondern feine, geschmackvolle Phrasierungen entdeckt.

Die Belcanto-Formeln werden belebt, alles ist kantabel empfunden, nie gibt es knallige Überwältigungsaktionen. Akzente und Verdichtungen wirken dadurch nur umso stärker. Manacorda lässt den Wiener Philharmonikern Raum, und diese orchestralen Salzburger Platzhirsche folgen dem Debütanten.

Auch Lisette Oropesa in der Titelrolle ist keine, die ihre Kunst als Triumph ausspielt. Funkensprühenden Zierrat gibt es bei ihr nicht, von Melancholie und Trauer ist diese sehr lyrische Stimme umflort. Ihr Gesang ist aus reicher Mittellage entwickelt, alles ist geschmackvoll und stilsicher phrasiert. Eine Spur intensiver, offensiver geht die Kollegin zu Werke. Kate Lindsey verfügt als Elisabetta über einen energiereichen Mezzosopran. Das Blaublut-Biest, die Intrigantin nimmt man ihr ab, vokal ist dagegen viel Kontrolle zu hören.

Bekhzod Davronov (Leicester) kann sich mit hellem Tenorstrahl mühelos Raum und Gehör verschaffen, doch fällt seine Figur an diesem Abend fast durchs Raster. Dafür singt sich Aleksei Kulagin mit Granit-Bass in den Vordergrund. Die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor ist als antikes Kommentarkollektiv teils weit oben in Logen postiert, einige Koordinationsarbeit verlangt das.

i Thomas Lehman Lord Guglielmo Cecil Bekhzod Davronov Roberto, Count of Leicester Lisette Oropesa Maria Stuarda Kate Lindsey Elisabetta Aleksei Kulagin Giorgio Talbot Nino Gotoshia Anna Kennedy SF/Marco Borrelli

Für Elisabettas Hass hat Ulrich Rasche eine simple Erklärung. Immer wieder sieht man auf den Videos von Florian Hertz, wie Männer Maria Stuarda befingern. Später wird sie von halbnackten Jünglingen dem Himmel entgegengestreckt. Auch Elisabetta leistet sich eine Leibwache in transparenten Shirts (Kostüme: Sara Schwartz). Ein Erotik-Kitsch, der die politische Dimension ausblendet und das Drama der Rivalinnen auf Eifersucht verengt. Wobei Rasche Charakterisierung ohnehin nicht über Psychogramme, sondern über Situatives, über Bildwirkungen und Schauwerte sucht. Bei Stücken mit antiker Wucht mag das funktionieren, hier wird alles formalisiert, abstrahiert und ästhetisiert. Wer die Produktion sehen will, muss sich warm anziehen: Dieser Donizetti lässt frösteln.

Ein Mitschnitt wird am Samstag, 16. August 2025 um 19.30 Uhr im Radio Ö1 ausgestrahlt, kostenfreies Streaming unter oe1.orf.at