Opernpremiere in Koblenz Dieser „Werther“ war zu modern für seine Zeit Claus Ambrosius 23.01.2026, 10:34 Uhr

i Für den Schlussakt der Neuproduktion von Massenets Oper "Werther" hat das Leitungsteam die Darsteller von Werther (Piotr Gryniewicki) und Charlotte (Danielle Rohr) beim Außendreh im Schnee gefilmt. Filmstill Theater Koblenz

Große Gefühle, keine Erlösung: Jules Massenets Oper „Werther“ hatte es vor allem in Deutschland lange schwer. Bei der anstehenden Koblenzer Neuinszenierung soll die Oper ihre ganze psychologische Wucht entfalten.

Als Jules Massenet 1892 seine Oper „Werther“ zur Uraufführung brachte, war ein gewisses Misstrauen programmiert – zumindest im deutschen Sprachraum. Ein französischer Komponist greift nach einem der sensibelsten Texte der deutschen Literaturgeschichte, nach Goethes „Werther“, diesem emotionalen Nationalheiligtum zwischen Empfindsamkeit und Selbstzerstörung.







