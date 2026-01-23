Große Gefühle, keine Erlösung: Jules Massenets Oper „Werther“ hatte es vor allem in Deutschland lange schwer. Bei der anstehenden Koblenzer Neuinszenierung soll die Oper ihre ganze psychologische Wucht entfalten.
Lesezeit 3 Minuten
Als Jules Massenet 1892 seine Oper „Werther“ zur Uraufführung brachte, war ein gewisses Misstrauen programmiert – zumindest im deutschen Sprachraum. Ein französischer Komponist greift nach einem der sensibelsten Texte der deutschen Literaturgeschichte, nach Goethes „Werther“, diesem emotionalen Nationalheiligtum zwischen Empfindsamkeit und Selbstzerstörung.