Es wird eine besondere Auflage dieses Jahr vom 6. bis zum 8. Juni, das ist klar: Rock am Ring, der deutsche Festivalklassiker, wird 40 Jahre alt. Schon jetzt ist das Open Air ausverkauft: 100 Acts auf vier Bühnen, 90.000 Wochenendtickets wurden verkauft. Doch die Vorfreude ist nicht nur bei den Fans groß. Auch Musiker aus der Region werden am Nürburgring auftreten.

Johannes Koster etwa. Der Mann mit der vielleicht kürzesten Anfahrt aller auftretenden Künstler. Der Schlagzeuger von Adam Angst lebt seit einigen Jahren in der Nähe von Daun (Kreis Vulkaneifel), aufgewachsen ist er in Thomm (Kreis Trier-Saarburg) und Trier. „Mal sehen, ob ich die 18 Kilometer von zu Hause aus mit einer Wanderung verknüpfe“, sagt er. Okay – vermutlich eher nicht, zieht sich dann doch etwas.

„Kein Witz, kein Traum. Leute, das ist wahr. Wir flippen konsequent und vollumfassend aus!“

So kündigte die Kölner Band Kasalla vor Kurzem ihren Auftritt bei Rock am Ring an.

„Ich freue mich tierisch auf Rock am Ring und Rock im Park“, sagt Koster, der in Darscheid (Kreis Vulkaneifel) eine Schlagzeugschule betreibt. „Wir haben zuletzt 2019 am Nürburgring gespielt. Jahre nach der Pandemie fühlt sich so eine Einladung umso intensiver an. Es wird auch ein paar Überraschungen bei unserem diesjährigen Konzert geben.“

Auf Biffy Clyro freut er sich schon, auch K.I.Z. will er sich anschauen, wenn es zeitlich passt. Adam Angstwerden am Freitagabend auftreten, auf der Bühne in der Nähe der Achterbahn (hieß zuletzt Orbit-Stage). Das zahlenmäßig größte Konzert allerdings wird es für Koster nicht – Zehntausende sahen seine Band im Jahr 2022 bereits im ausverkauften Kölner RheinEnergieStadion mit „Die Ärzte“.

i Kasalla mit dem in Bitburg aufgewachsenen Sebastian Wagner (links) spielen zum ersten Mal bei Rock am Ring. Der Bassist stand zuvor allerdings schon mit zwei anderen Bands beim legendären Festival auf der Bühne. Ben Wolf

Eine Show im ausverkauften Kölner Fußballtempel? Liveauftritte auf gefühlt jeder Bühne rund um Trier? Und eine Rückkehr zu Rock am Ring in diesem Jahr? Da kann auch Sebastian Wagner jeweils einen Haken hinter machen.

Wobei: Mit Kasalla wird der Bassist zum ersten Mal bei Rock am Ring spielen. Die Kölner Band feierte die Bestätigung vor Kurzem auf ihren Social-Media-Kanälen: „Rock am Ring un Ufftata. Wir spielen in diesem Jahr @rockamringofficial! Kein Witz, kein Traum. Leute, das ist wahr. Wir flippen konsequent und vollumfassend aus! Seid ihr bei uns?“

Mit Mando Diao am Kicker

Wagner – geboren in Trier, aufgewachsen in Bitburg – kann schon auf zwei Auftritte bei Rock am Ring zurückblicken. Er spielte 2007 und 2009 mit der Alternativerockband The Intersphere dort, 2007 noch unter dem Bandnamen Hesslers. „Das ist zwar schon eine Weile her, aber ich weiß noch genau, dass wir richtig stolz waren, auf den gleichen Brettern stehen zu dürfen wie all die großen Bands“, erinnerte er sich vor einigen Jahren in einem Interview. „Nach dem Gig haben wir noch mit Mando Diao backstage gekickert und uns 2009 etwas darüber amüsiert, dass Marilyn Manson einen riesigen Aufwand gemacht hat, um bloß keine anderen Menschen hinter der Bühne zu treffen.“

Wagner hat früher unter anderem mit der Coverband Chock-a-Block jede Menge Konzerte in Rheinland-Pfalz gespielt. Er lebt seit Jahren in Köln, wird mit Kasalla („Stadt met K“, „Pirate“) in diesem Jahr auch noch in Bitburg (4. April) und Trier (4. Oktober, Europahalle) auftreten. Kasalla werden am Sonntag, 8. Juni, bei Rock am Ring spielen.

Eine Premiere gibt’s am letzten Festivaltag am Ring zudem auch für Powerwolf aus dem Saarland. Für Keyboarder Falk Maria Schlegel, der jahrelang in Trier lebte, wird das ein besonderer Abend, wie er kürzlich im Interview mit dem „Trierischer Volksfreund“ verraten hat: „Wir freuen uns extrem, dabei zu sein“, betonte er. „Wenn man sich die Festivallandschaft anschaut, ist das die Konstante, die es immer gab und gibt. Auch zur Studiumzeit kann ich mich daran erinnern, dass meine Studi-WG in Trier die Koffer und die Bierpaletten gepackt hat und ab auf den Ring ist. Es ist eine coole Sache, dort zu spielen – und dann auch als eine tragende Band auf diesem renommierten Festival zu sein.“

Es sei zwar kein klassisches Metalfestival: „Aber wie ich das Rock-am-Ring-Publikum einschätze, haben die auch Bock auf Party.“ Alles andere wäre tatsächlich eine Überraschung.