Die Pydna bebt: 30 Jahre Nature One im Hunsrück

Die Luft schmeckt nach Staub, die Bässe beben, tanzende Massen lassen sich zum Takt der Musik treiben. Ein Beat von Marten Hørger hämmert über das Gelände. Es ist Samstagnacht auf dem Nature-One-Gelände in Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis), am Wochenende haben sich wieder über 60.000 Besucher auf der ehemaligen Militärbasis versammelt – die Nature One wird 30.

Das Festival bringt Menschen zusammen, deren Wege sich im Alltag kaum kreuzen würden. Punks treffen auf Rentnerpärchen, auf barfüßige Hippies, auf die eingespielten Saufkumpane einer Fußballmannschaft. Es ist eine bunte Gemengelage. An einem Ort, der mitten im Nirgendwo liegt. Ein Ort der ehemaligen Aufrüstung und genauso einer der Friedensbewegung. Es ist eine bizarre Mischung, die so nur auf der Pydna anzutreffen ist.

Am Samstagabend strömen Tausende Besucher auf das Gelände. Unter ihnen auch Jana Müller. Die 20-Jährige sitzt im Rollstuhl, ist bereits das vierte Mal dabei. Sie hat ein Herz für die Atmosphäre und die Musik. Noch ist es früh am Abend, die Massen drängeln noch nicht. Dafür dröhnt die Musik schon ordentlich aus den vielen Anlagen: „Ich muss Leute teilweise wegschieben, weil man sich im Lärm nicht versteht. Wenn ich gesehen werde, machen die Menschen auch den Weg frei“, erklärt die junge Frau.

In den vergangenen Jahren habe es keinen Parkplatz für sie vor dem Eingang gegeben. Jana Müller und ihr Vater hätten bisher immer auf den Wiesen parken müssen: „Da hat man viel Spaß mit dem Rollstuhl“, meint Nicolay Müller sarkastisch. Dieses Jahr sei das besser, an vielen Stellen sei nachjustiert worden. Die beiden sind auf dem Weg zur Hauptbühne. Sie mag es nah dran, aber je voller die Bühne wird, umso wohler fühlt sich die Rollstuhlfahrerin an der Seite.

i Jana Müller (20), genießt mit ihrem Vater dieses Jahr bereits das vierte Mal die Nature One. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Nature One hat ihren Ursprung im Jahr 1995 auf dem Flughafen Hahn. Erst ein Jahr später zog das Festival auf die Pydna. Die ehemalige Militärbasis soll gerüchteweise im Kalten Krieg Atomsprengköpfe und Raketen beherbergt haben, heute sind nur noch leere Bunker und Anlagen als Überreste zu sehen. Zwischen Lasern und Nebelmaschinen wird in den ehemaligen Bunkern getanzt, da vergisst man leicht, dass dieser Ort einst auf Krieg und Zerstörung vorbereitet war.

Auch DJ Paul von Dyk, prägender Künstler der ersten Stunde, sieht in diesem Wandel eine besondere Symbolik: „Wenn man sich den komplexeren Ansatz anschaut, ist aus einer alten Militärbasis ein Platz geworden, wo sich Leute friedvoll treffen und gemeinsam Spaß haben und das Leben feiern. Das ist natürlich großartig.“

Auf den Campingplätzen, Bunkern und vor großen Bühnen wird an einem ehemaligen Schauplatz des Kalten Krieges getanzt, während der politische Zeitgeist wieder nach Aufrüstung ruft. Viele junge Besucher nehmen das eher nebenbei war. So meinen auch Maike und Fabienne aus Köln, dass darüber zu Hause genug diskutiert werde. Die beiden wollen an dem Wochenende einfach abschalten und die Musik genießen.

Apropos Musik: Samstagnacht um 3 Uhr legt Paul van Dyk auf. Laut Programmübersicht ist er schon seit 1995 dabei, auch wenn er sich daran nicht mehr erinnern kann: „Es muss auf jeden Fall viel Spaß gemacht haben, sonst wäre ich ja kein zweites Mal gekommen“, merkt er scherzhaft an. Seitdem ist er wie viele Künstler gewachsen, so wie die Zahlen des Festivals selbst. Bei der ersten Auflage waren es noch 13.000 Besucher, heutzutage sind regelmäßig mehr als 60.000 dabei. Techno galt damals eher als eine Subkultur, seit 2024 ist dessen Berliner Ausprägung Teil des immateriellen Kulturerbes in Deutschland.

Nicht nur die ganz großen, internationalen Namen legen beim Festival auf – auf dem Camping-Gelände etwa verbindet DJ Feumixx auf einer frei stehenden Bühne Trance-Elemente mit schnellen, harten Beats. Er habe spontan gefragt, ob er hier spielen dürfe, weil er seine Musik unbedingt auf einer so krassen Anlage hören wolle. Diese kleinen Spielorte sind dicht an dicht gereiht, oft sind vier verschiedene Bässe gleichzeitig auf dem Gelände wahrzunehmen. Er habe hier viele Leute kennengelernt, die aus purer Leidenschaft die viele Technik aufbauen.

i DJ Feumixx aus Köln/Düsseldorf zählt inzwischen mehr als 10.000 Follower auf Instagram – seit der Corona-Pandemie nimmt seine Karriere als DJ spürbar Fahrt auf. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Auf Technofestivals wird seit jeher auch konsumiert, und zwar nicht nur Wasser. Das muss nicht jedem gefallen, aber der Geruch von Cannabis oder der Anblick von Menschen die mit klappernden Kiefern und großen Augen stundenlang vor den Bühnen tanzen, gehören dazu. Daher kontrolliert die Polizei wie jedes Jahr und versucht, illegale Substanzen abzugreifen. Mehrere Hundert Einsatzkräfte sind insgesamt im Einsatz, wie die Polizei mitteilt – was für sie mit Stand von Sonntag zu einem „ruhigen Einsatzverlauf“ führt.

Damit das auch so bleibt, erwischt eine Zufallskontrolle auch den Autor dieses Berichts: Ausweise werden überprüft, der Wagen wird nach doppelten Unterböden abgetastet. Jede Tasche wird durchleuchtet, und ein Drogenspürhund schnüffelt herum. Aber es wird nur eine Zwiebel in einer Seitentasche entdeckt, die nach dem letzten Einkauf den Weg noch nicht in die Küche gefunden hat.

Wie sicher sich Frauen auf der Nature One fühlen

Technofestivals gelten kulturell seit jeher als offen, tolerant und achtsam. Das gilt genauso für die Nature One. Aber bei 60.000 Besucherinnen und Besuchern gibt es eben unter Letzteren auch negative Ausreißer. K.O.-Tropfen oder sexuelle Belästigung: Diese Probleme werden sich bei solchen Veranstaltungen wohl nie ganz vermeiden lassen, umso wichtiger, dass es Anlaufstellen für Betroffene gibt.

Viele Frauen berichten im Gespräch, dass sie sich auf der Nature One grundsätzlich wohlfühlen, gerade auf dem Festivalgelände selbst. Auf dem Campinggelände arbeitet Svenja aus Darmstadt im Servicebereich. Sie merkt an, am Samstag bereits mehrfach unangenehm angesprochen worden zu sein. Es sei mit Ausnahme der „klassischen“ Sprüche nichts Tragisches dabei gewesen, dennoch wüsste die 26-Jährige nicht, wem sie sich im Fall der Fälle anvertrauen könnte.

i Eine Botschaft an die Lieben daheim von der Nature One 2025. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Auf vielen Festivals gibt es für solche Situationen eigene Awareness-Teams, in den vergangenen beiden Jahren nach Angaben des Veranstalters auch auf der Nature One. 2025 hätte allerdings keines mit ausreichender Professionalität und Personenstärke zur Verfügung gestanden. Geschäftsführer Oliver Vordemvenne erklärt, dass stattdessen das ganze Personal ansprechbar und entsprechend gebrieft sei. Zudem gebe es beim Medical Center eigene Kräfte, die für solche Situationen geschult seien.

Auf dem gut gefüllten Nature-One-Gelände ist es nicht zu bemerken, aber: Viele Veranstaltungen stecken in einer Krise. Festivals wie das Melt oder das Rocco del Schlacko im Saarland müssen ihre Pforten schließen. Veranstalter Oliver Vordemvenne kann das erklären: „Seit Corona haben alle mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen. Es wird immer schwieriger, Festivals wirtschaftlich zu betreiben.“ Und die resultierenden Preisaufschläge bleiben dem Publikum natürlich nicht verborgen: „Für zwei Tage Festival und Camping hier hättest du auch nach Malle fliegen können“, merkt ein Zuschauer scherzhaft an, „aber da ist die Musik nicht so gut.“