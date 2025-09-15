Als eines der letzten Bundesländer erhält Rheinland-Pfalz ab März 2026 eine Jugendbauhütte. Junge Menschen können dann also unter dem Dach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auch im Land ein FSJ im Bereich Denkmalpflege absolvieren. Was geplant ist

Seit mittlerweile vier Jahrzehnten setzt sich d ie Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) – als größte deutsche Privatinitiative in diesem Bereich – für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Jugendbauhütten, in denen junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren traditionelle Handwerkstechniken erlernen und diese auch gleich in der praktischen Denkmalpflege anwenden. 16 dieser Einrichtungen gibt es in Deutschland bereits – nun kommt mit der neu gegründeten Jugendbauhütte Rheinland-Pfalz eine weitere hinzu.

Von einem „wichtigen Schritt zur weiteren Stärkung unserer vielfältigen Baukultur“, sprach die rheinland-pfälzische Bauministerin Doris Ahnen (SPD) bei der Übergabe des Förderbescheids an die DSD in Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis). „Junge Menschen“, ergänzte sie, „erhalten hier die Möglichkeit, das baukulturelle Erbe unseres Landes nicht nur unter professioneller Anleitung zu bewahren, sondern es mit eigenen, neuen Impulsen weiterzuentwickeln.“

Gemeinsam arbeiten, voneinander lernen

Was schließlich auch für die Denkmalpflege als solche von großem Nutzen sei, denn: „indem wir das Verständnis und die Wertschätzung für historische Bauten fördern, schaffen wir auch eine breitere gesellschaftliche Wahrnehmung für ihre Bedeutung“, betonte Ahnen. Doch was genau leistet eine Jugendbauhütte eigentlich? Welche Pläne verfolgt der neue rheinland-pfälzische Ableger und wo könnten die jungen Denkmalpfleger künftig zum Einsatz kommen? Wir geben einen Überblick:

FSJ mal anders: Vorbild der heutigen Jugendbauhütten sind die Bauhütten des Mittelalters, in denen – vor allem während der Errichtung der großen Kirchen in Europa – gemeinsam gelebt, gearbeitet und voneinander gelernt wurde. Ein Konzept, das die DSD in ihrem Projekt seit 1999 wieder aufgreift. Wobei die Arbeit in den Jugendbauhütten durch die Kooperation mit den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd) als Träger zugleich auch als Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) anerkannt wird.

i Seit 2022 beteiligen sich die Mitglieder verschiedener Jugendbauhütten im Mobilen Team Fluthilfe am Wiederaufbau des Ahrtals. Hier sind sie bei der Arbeit auf der Saffenburg in Mayschoß (Kreis Ahrweiler) zu sehen. Leander Sichel. Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Konkret lernen die Teilnehmer dort unter professioneller und pädagogischer Anleitung traditionelle Handwerkstechniken in Berufen wie Buchbinder, Steinmetz, Reeddachdecker oder Restaurator und wenden sie anschließend auch gleich in der Praxis an. In der neu gegründeten Jugendbauhütte Rheinland-Pfalz absolvieren sie ihr FSJ dabei – je nach gewählter Ausbildung – in unterschiedlichen Betrieben im Land. Hinzu kommen sechs einwöchige Seminarphasen, in denen die jungen Denkmalpfleger gemeinsam an Projekten arbeiten und hierbei auch (theoretische) Einblicke in Themen wie Stil- und Materialkunde, Forschungs- und Arbeitsmethoden, Grundlagen der Denkmalpflege und die Bedeutung des europäischen Kulturerbes erhalten.

„Die Arbeit am Denkmal“, erklärt Simon Geisler, „unterscheidet sich vom ,normalen’ Handwerk insofern, dass für uns nicht die Effizienz an erster Stelle steht, sondern der Respekt vor der vorhandenen Bausubstanz, die wir erhalten wollen.“ Was allerdings oft nur möglich sei unter Verwendung historischer Werkzeuge und Materialien, durch die Arbeit mit spezifischen Techniken, die eben erlernt werden müssten, so der Leiter der DSD-Abteilung Bewusstseinsbildung weiter.

i Auch viele Privathäuser konnten im Rahmen des jährlichen Fluthilfecamps der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bereits restauriert werden. Das Haus der Familie Heck in Insul (Kreis Ahrweiler) war eines dieser Projekte des Mobilen Teams Fluthilfe. Hanne Dehmel. Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Was in Rheinland-Pfalz geplant ist: Bislang haben in den bestehenden Jugendbauhütten nach Angaben der DSD rund 6000 Menschen ihr FSJ absolviert – mehr als 80 Prozent von ihnen seien der Denkmalpflege in der Folge treu geblieben. Der neue rheinland-pfälzische Ableger soll ab dem 1. März 2026 nun insgesamt 22 FSJ-Plätze pro Jahr anbieten. Erste Einsätze sind anschließend zunächst im Ahrtal geplant, wo sich das Mobile Team Fluthilfe der Jugendbauhütten bereits seit 2022 am Wiederaufbau historischer Gebäude beteiligt.

Und: „Von dort aus werden wir uns das Bundesland dann Stück für Stück erschließen“, erklärt die Projektkoordinatorin der Jugendbauhütten, Laura Haverkamp, die in diesem Kontext bereits auf „viele Anfragen“ von Besitzern möglicher Projektimmobilien verweist; erste Gespräche habe es in der Vergangenheit unter anderem auch schon mit der Stadt Koblenz gegeben. Wobei die neue Jugendbauhütte mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 vermehrt auch im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal aktiv werden soll. Das Land garantiert der Einrichtung für diese und weitere Projekte in den kommenden vier Jahren eine Förderung von insgesamt 650.000 Euro.

i Junge Denkmalpfleger restaurieren eine Scheune in Altenahr (Kreis Ahrweiler). Jan Bosch

Projekt mit ordentlich Vorlauf: Mit der neu gegründeten Jugendbauhütte Rheinland-Pfalz bleiben nur noch die Bundesländer Bremen und Saarland ohne eine solche Einrichtung. Warum man sich in Mainz erst verhältnismäßig spät zu einem solchen Schritt entschieden habe? „Es gab von unserer Seite in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Vorstöße, auch Gespräche“, erklärt Laura Haverkamp, „aber ich glaube, die Dringlichkeit dieses Projekts hat die rheinland-pfälzische Politik erst nach der Flutkatastrophe im Ahrtal so richtig erkannt.“

Vermutlich auch, „weil dort noch einmal sehr deutlich wurde, dass es heute nicht mehr viele Handwerker gibt, die sich zum Beispiel mit der denkmalgerechten Restauration alter Fachwerkhäuser auskennen“, sagt Haverkamp – und ergänzt: „Gleichzeitig bleibt der Bedarf nach solchen Experten aber eben unverändert hoch, weil wir in Deutschland sehr viele historische Gebäude haben.“ Ein Befund, auf den sich bei der Übergabe des Förderbescheids wohl auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) bezog mit seiner Aussage, dass „versierte Handwerkerinnen und Handwerker unverzichtbar sind für die Bewahrung unserer Kulturdenkmäler“.

„Sie setzen ein sehr schönes Zeichen, indem sie zeigen, dass sich eben nicht nur ältere, arrivierte Menschen für Denkmalschutz engagieren.“

Simon Geisler über die Arbeit junger Menschen in den Jugendbauhütten

Auftrag mit Bedeutung: Das Bewahren und Tradieren von – vielerorts bereits verlorenem – Wissen sieht schließlich auch Simon Geisler als einen der zentralen Werte der Jugendbauhütten. Wichtig seien sie zugleich aber auch, „weil sie jungen Menschen die Bedeutung der Denkmalpflege vermitteln und ihnen hautnah zeigen, warum es lohnend ist, sich dafür einzusetzen“.

Geisler verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Satzungsauftrag der DSD, „den Gedanken der Denkmalpflege durch die Bewusstseinsbildung in möglichst viele Köpfe zu tragen“. Wozu die Jugendbauhütten einen essenziellen Beitrag leisteten – und dabei auch „ein sehr schönes Zeichen setzen, indem sie zeigen, dass sich nicht nur ältere, arrivierte Menschen für Denkmalschutz engagieren“.

i Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (6. von links) und Bauministerin Doris Ahnen (8. von links, beide SPD) bei der Übergabe des Förderbescheids an die DSD im Garten des Minoritenklosters Oberwesel Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Die nächsten Schritte: Zurzeit sucht die neue Jugendbauhütte unter den rheinland-pfälzischen Handwerksbetrieben noch Kooperationspartner, bei denen die jungen Denkmalpfleger ihr FSJ absolvieren können. Interessierte sind eingeladen, sich per E-Mail bei Laura Haverkamp (Laura.Haverkamp@denkmalschutz.de) zu melden, die den Aufbau des neuen Ablegers organisiert, bis eine Leiterin oder ein Leiter hierfür gefunden wurde.

Daneben gibt es allerdings auch noch freie Plätze in der Jugendbauhütte selbst. Auch hierfür nimmt Haverkamp Bewerbungen per E-Mail gern entgegen. Weitere Infos zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen gibt es zudem auch online unter www.denkmalschutz.de