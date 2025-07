Drei Jahrzehnte elektronische Musikgeschichte – ein Name, der da nicht fehlen darf, ist Paul van Dyk. Aufgewachsen in der DDR, sozialisiert durch westliche Radiowellen, wurde er nach dem Mauerfall zu einem der Wegbereiter der Berliner Technoszene. Heute zählt der 53-Jährige zu den weltweit bekanntesten DJs und Produzenten – und ist untrennbar mit der Nature One verbunden. Er führt die Rangliste der meisten Auftritte an, insgesamt war er 23 Mal Teil des Line-Ups. Zum 30-jährigen Jubiläum des Kultfestivals auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun im Hunsrück am Wochenende hat er nicht nur die offizielle Hymne beigesteuert, sondern auch zurückgeblickt. Im Interview mit unserer Zeitung spricht van Dyk über Freiheit, Wandel, musikalische Haltung – und warum die Nature One für ihn mehr ist als nur ein Festival.

Sie sind in der DDR aufgewachsen, wo westliche Musik nur schwer zugänglich war. Trotzdem wurden sie nach dem Mauerfall ein Hauptakteur mitten in einer neuen Berliner Techno- und Clubkultur. Manchmal liest man, Sie hätten schon als 12-Jähriger als DJ aufgelegt – stimmt das, und wie haben Sie später den Übergang der Systeme erlebt?

Ich habe nicht als 12-Jähriger angefangen aufzulegen, das wäre gar nicht möglich gewesen aufgrund der fehlenden Technologie in Ost-Deutschland. Ich bin aber in Ost-Berlin groß geworden und konnte deshalb die West-Berliner Radiostationen hören und hab da dann natürlich die ganze musikalische Entwicklung zumindest übers Radio mitbekommen. Ich habe allerdings als 12-Jähriger angefangen, Kabel zu löten, bei diesen „fahrenden Diskotheken“. Das war ein bisschen etwas anderes. Aber als die Mauer weg war, bin ich natürlich in alle Clubs gerannt und dann ging es los.

Sie waren bei der ersten Nature One 1995 dabei, heute stehen Sie weltweit auf Bühnen. Gab es rückblickend einen Moment, in dem Sie gespürt haben: Jetzt geht’s richtig los?

Ich bin nicht 100-prozentig sicher, ob ich bei der allerersten Nature One dabei war. Ich war bei ganz vielen dabei, aber nicht bei allen. Dass ich tatsächlich das allererste Mal das Gefühl hatte: „Wow, das ist jetzt ein ganz besonderer Moment“, war der Moment, als ich das allererste Testpressing von meinem allerersten Track in der Hand hielt. Damals wurden die Sachen ja noch auf Vinyl veröffentlicht. Und bevor das Ganze in die richtige Produktion ging, musste man erst checken, ob alles stimmt. Als ich diese Testpressung in der Hand hielt, war das ein ganz besonderer Moment. Das war auch der Moment, der für mich nochmal einen Motivationspunkt gesetzt hat. Ansonsten ist es so, dass ich damals genau wie heute jede einzelne Show als etwas ganz Besonderes empfinde. Ich versuche, 100 Prozent von dem, was ich vorhabe in der Situation, gemeinsam mit dem Publikum umzusetzen.

Hätten Sie Anfang der 90er gedacht, dass elektronische Tanzmusik so lange überdauern würde – oder glaubten Sie damals eher an ein kurzfristiges Phänomen?

Für mich war völlig klar, dass diese Musik alle Herzen erobern wird. Ich fand sie so toll. Ich konnte gar nicht verstehen, dass andere Leute sie nicht mögen. Insofern ist die Entwicklung, die sie dann genommen hat, für mich nur konsequent.

Wenn Sie die Szene heute mit früher vergleichen: Wie hat sich elektronische Musik verändert – musikalisch, aber auch im Denken?

Das ist natürlich schon ein bisschen komplexer. Was wir damals hören wollten – Anfang der 90er –, das mussten wir ja selbst machen. Das gab es nicht einfach so. Man konnte nicht einfach bei Spotify, iTunes oder sonst wo reinhören und denken:„Oh, das finde ich toll“. Wenn man irgendetwas Besonderes hören wollte, musste man das machen. Insofern gab es natürlich gerade Anfang der 90er da einen anderen Ansatz. Dann ist das natürlich immer größer geworden, hat sich weiterentwickelt. Ich sage immer gern: Der DJ früher war der Freak in der Ecke und alle anderen hatten Spaß. Heute ist er eben auf großen Bühnen, auf großen Festivals unterwegs. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf: Mit Social Media und den ganzen Smartphones hat sich auch etwas entwickelt, wo der kurze Clip beinahe mehr Wert hat und mehr Leute erreicht als ein tiefsinniges Stück Musik. Das hat sich natürlich auch verändert. Deswegen gibt es auch ganz viele von den sogenannten „TikTok-DJs“, die man eigentlich nur kennt, weil sie 10-Sekunden-Videos von sich posten

Im April haben Sie Ihr neues Album „This World Is Ours“ veröffentlicht. Wenn Sie heute ins Aufnahmestudio gehen: Denken Sie anders über ein Album nach als früher – etwa im Hinblick auf Streaming, Algorithmen und Hörgewohnheiten? Oder glauben Sie, dass ein Album auch heute noch eine Geschichte erzählen kann?

Ich finde, wenn man den Anspruch hat, ein Album zu veröffentlichen, muss man auch eine Geschichte erzählen. Da reicht die TikTok-Motivation nicht aus, sondern da geht es um mehr. Und wenn ich kreativ arbeite im Studio, denke ich nicht an irgendwelche Streaming-Plattformen, da denke ich daran: Was habe ich für eine Idee und wie möchte ich diese musikalisch vermitteln. Das versuche ich so gut, wie es irgendwie geht, umzusetzen. Natürlich ist es so: Früher gab es die Radioversionen und heute sind es die Streamingversionen, wo die Sachen eben etwas kürzer sind. Aber auch das funktioniert zum Beispiel nicht bei jedem Track. Es gibt auf dem Album auch einen Track, der mehr als acht Minuten lang ist – und der heißt ganz bewusst „Against the Algorithm“, also gegen den Algorithmus. Denn dort ist nichts kürzer zu machen. Der Track ist so, er erzählt die Geschichte so. Das ist so, als würde man beim Film einfach nur die Endsequenz zeigen, aber gar nicht, wie es zu der Geschichte kam. So ist es bei Musik auch, finde ich.

Manche sehen Elektronische Tanzmusik vor allem als eine Art Abtauchen aus dem Alltag, aber viele Fans betonen, dass es immer auch ein Ausdruck von Haltung war, besonders zur Anfangszeit. Würden Sie sagen, dass die Szene politisch war oder ist?

Wenn so viele Leute friedvoll zueinanderfinden, ist es immer auch ein Politikum. Es ist immer auch ein Statement, dass man – egal wo man herkommt, egal, an welchen Gott man glaubt – tolerant und respektvoll miteinander umgehen kann. Elektronische Musik hat natürlich diese Komponente. Rückwirkend betrachtet, und auch mit der Tatsache, dass ich im Leben das ein oder andere gelernt habe, kann ich sagen, es war und ist alles sehr liberal – aber im philosophischen Sinne. Nicht das, was die Politik als liberal bezeichnet, sondern eher was so große Denker wie Kant zum Beispiel als liberal bezeichnen. Und das ist, glaube ich, ein ganz grundsätzlicher Ansatz. Denn dabei geht es darum: Ich lasse dich machen, was du machen willst. Lass mich aber bitte auch machen, was ich machen will. Diese Freiheit und dieses Grundsätzliche an Respekt und Toleranz ist elektronischer Musik zu eigen.

i Paul van Dyk und die Nature One gehören einfach zusammen: Kein DJ hat häufiger beim Festival auf der Raketenbasis Pydna aufgelegt als er. Julian Huke

Zum 30-jährigen Jubiläum haben Sie die offizielle Nature-One-Hymne „Power“ produziert. Was war Ihnen dabei wichtig – musikalisch, aber auch emotional?

Ich war sehr oft bei der Nature One dabei. Was bei diesem Festival besonders ist, ist zum einen diese unglaublich positive Energie und zum anderen dieses menschliche, freundliche Miteinander. Ich glaube, es ist eines der liebsten Festivals. Zum 30. Geburtstag bin ich gefragt worden, etwas musikalisch beizusteuern. Das empfinde ich als große Ehre. Dann habe ich überlegt, was sind die essenziellen Punkte, was ist der Drive, der das Ganze für mich ausmacht. Das habe ich versucht musikalisch umzusetzen – und daraus ist die Hymne schließlich entstanden.

Gibt es so etwas wie den typischen Nature-One-Besucher im Gegensatz zu anderen großen Festivals?

Ich glaube, das kann man nicht sagen. Leute, die zu diesen Festivals gehen, haben meiner Meinung nach natürlich schon auch dieses „Festival-Gen“ in sich. Sie können mit vielen Leuten gemeinsam Spaß haben, egal ob es regnet oder ob die Sonne brennt. Sie können sich einfach auf die Sachen einlassen. Es gibt aber natürlich auch Festivals, wo es noch mehr um Lifestyle geht und darum, TikTok-Videos zu machen. Und dann gibt es solche, wo es mehr um Musik und das Gesamterlebnis geht. Bei der Nature One muss man eben sagen, da geht es schon um das Gesamterlebnis für viele Leute. Vielleicht ist das ein Unterschied, dass die Nature One deswegen noch mehr Leute anzieht, die auch mit der Musik selbst etwas anfangen können.

Nature One findet seit 30 Jahren auf einer ehemaligen Raketenbasis statt – ein Ort, der einmal für Krieg gebaut wurde und heute für Musik, Begegnung und Freiheit steht. Fühlt sich das in Zeiten wie diesen für Sie manchmal widersprüchlich an, wenn wir in Deutschland über Militärdienst und Kriegsbereitschaft diskutieren?

Nein, im Gegenteil. Es geht umso mehr darum, dass wir ein gemeinsames Miteinander finden, und zwar auf allen Ebenen. Wir müssen mit Leuten, mit denen wir eigentlich gegensätzlicher Meinung sind, tolerant und respektvoll umgehen, um den Weg auf diesem Planeten gemeinsam zu gehen. Wir werden in Europa im Zweifelsfall nur zu Frieden finden, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen. Es geht nicht gegeneinander. Insofern ist auf einer Militärbasis ein positives, friedliches – im philosophischen Sinne ein liberales – Zusammenkommen zu organisieren.

Vom 31. Juli bis 3. August 2025 feiert die Nature One ihr 30-jähriges Bestehen mit mehr als 350 internationalen DJs auf 20 Floors und mehr als 60.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern. Infos und Tickets unter www.nature-one.de