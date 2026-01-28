Keine Dirigentin wie jede andere: Im siebten Anrechtskonzert am 6. Februar ist Marzena Diakun noch zu Gast in Koblenz, in der Saison 2026/2027 übernimmt sie das Amt der Chefdirigentin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Abend, der sich dem Klang als Bewegung widmet: vier französische Meisterwerke, die tanzen, schillern, flirren – und sich zugleich tief unter der Oberfläche verankern. Denn wenn Claude Debussy, Maurice Ravel und Jacques Ibert mit dieser Werkauswahl auf dem Programm stehen, bedeutet das nicht nur französische Eleganz.