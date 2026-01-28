Musik-Institut Koblenz Die künftige Chefdirigentin kennenlernen Claus Ambrosius 28.01.2026, 00:00 Uhr

i In dieser Saison kommt sie noch als Gast nach Koblenz, ab der Saison 2026/20207 ist Marzena Diakun Chefdirigentin der Rheinischen Philharmonie. Marco Borggreve

Keine Dirigentin wie jede andere: Im siebten Anrechtskonzert am 6. Februar ist Marzena Diakun noch zu Gast in Koblenz, in der Saison 2026/2027 übernimmt sie das Amt der Chefdirigentin des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie.

Ein Abend, der sich dem Klang als Bewegung widmet: vier französische Meisterwerke, die tanzen, schillern, flirren – und sich zugleich tief unter der Oberfläche verankern. Denn wenn Claude Debussy, Maurice Ravel und Jacques Ibert mit dieser Werkauswahl auf dem Programm stehen, bedeutet das nicht nur französische Eleganz.







Artikel teilen

Artikel teilen