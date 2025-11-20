Bundesweiter Vorlesetag Die Kommissarin kommt! 20.11.2025, 14:52 Uhr

i Beim Vorlesetag an der Unesco-Projektschule Mayen verfolgen Schauspielerin Melika Foroutan und der Lehrer Sebastian Müller Filmszenen aus gut 15 Jahren Schauspielkarriere. Claus Ambrosius

Als neue Frankfurter „Tatort“-Kommissarin hat die in Boppard aufgewachsene Schauspielerin Melika Foroutan ein Millionenpublikum erreicht - beim Vorlesetag an der Unesco-Förderschule in Mayen freut sie sich über ein besonders aufmerksames Publikum.

Jeden dritten Freitag im November ist Vorlesetag: Seit 2004 wird bundesweit an Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Museen, Buchhandlungen und anderen Orten auf die Bedeutung des (Vor-)Lesens aufmerksam gemacht. Und um diese Bedeutung erfahrbar zu machen, engagieren sich zahlreiche Prominente – so auch in diesem Jahr, schon zu Beginn der Vorlesewoche, die Schauspielerin Melika Foroutan an der Unesco-Projektschule in Mayen.







