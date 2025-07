Wer sich von Koblenz aus aufmacht Richtung Süden, vorbei an Lahnstein, St. Goar und Oberwesel, wird auf seinem Weg zuweilen betört von der landschaftlichen Schönheit mit ihren malerischen Weinterrassen und steil aufragenden Schieferfelsen, den märchenhaften Burgen und Schlössern entlang des Rheins, seinen schmucken Anrainer-Orten. Wobei die Region hier nicht nur optisch viel Erfreuliches bereithält, sondern auch (kultur-)historisch, folglich nicht umsonst den 2002 verliehenen Unesco-Welterbe-Titel trägt.

Ob bedeutende Bauwerke wie Burg Rheinfels oder Festung Ehrenbreitstein, einflussreiche Persönlichkeiten wie Hildegard von Bingen oder Fürst Metternich, weitreichende Ereignisse wie den Beschluss zur „Goldenen Bulle“ 1338, an den bis heute der Königsstuhl bei Rhens erinnert: Das Obere Mittelrheintal blickt auf eine lange und überaus wechselvolle Geschichte, deren – teils weit in die Welt ausstrahlenden – Impulse die Region zwischen Koblenz und Bingen auch Jahrhunderte später noch prägen.

Grand Tour im Kleinen

55 dieser Meilensteine hat der Historiker Karl-Heinz Zuber nun zusammengetragen in einem reich bebilderten Buch, das die Vergangenheit dieses einzigartigen Kulturraums schlaglichtartig auffächert in kurzen und doch stets informativen Kapiteln. Eine Grand Tour im Kleinen, wenn man so will, die ihren Ausgang nimmt in Koblenz, und damit jener Stadt, die schon bald nach ihrer Gründung durch die Römer als wirtschaftlicher und militärischer Knotenpunkt Bedeutung erlangte.

Auf die erste Besiedlung vor mehr als 2000 Jahren allerdings – und den zunehmend festungstauglichen Ausbau im Angesicht der vorrückenden Germanen – folgte nach dem Untergang des Imperiums zunächst einmal der Verfall: die Franken ließen sich ab dem 5. Jahrhundert lieber im Koblenzer Umland nieder und nutzten die römischen Ruinen lediglich noch als Grabstätten. Belebt wurde die Stadt schließlich erst wieder im fortschreitenden Mittelalter durch die Karolinger.

i Nicht fehlen dürfen bei einem Streifzug durchs Mittelrheintal selbstverständlich die Loreley und ihre Freilichtbühne. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Weshalb man durchaus von bewegten Anfängen sprechen darf, die Karl-Heinz Zuber im ersten Teil des Buchs ebenso kurzweilig nachzeichnet wie den weitreichenden Einfluss des letzten Trierer Kurfürsten Clemens Wenzeslaus (1739–1812), der in Koblenz nicht nur den Bau des Schlosses initiierte, sondern auch den Auftrag erteilte für ein „Concerthaus mit Billard und Caffe-Schenk“ am Deinhardplatz – heute bekannt als das einzig erhaltene klassizistische Theater am Mittelrhei n.

Doch auch die Moderne spart Zuber nicht aus, widmet Forum Confluentes oder Seilbahn im Folgenden ebenfalls eigene Kapitel, legt zudem auch – und das ist einer der Mehrwerte – immer wieder Details vor, die wohl selbst einigen eingesessenen Koblenzern nicht bekannt sein dürften: etwa, dass an der Stelle des heutigen Rathauses einst ein Jesuitengymnasium seine Schüler empfing. Oder dass die Krone am oberen Ende des Stadtwappens an die Himmelskönigin Maria erinnert, der auch die Liebfrauenkirche in der Altstadt geweiht ist.

Prominente Gäste, fragwürdige Wallfahrten

Weil Koblenz allerdings nur einen Teil des Oberen Mittelrheintals darstellt, geht die Reise in der zweiten Buchhälfte schließlich weiter in Richtung Süden: zu weltbekannten Wahrzeichen wie der Loreley und ihrer Freilichtbühne oder dem Niederwalddenkmal bei Rüdesheim, natürlich auch zu Schloss Stolzenfels, das nach aufwendiger Sanierung 1845 wieder vollständig instandgesetzt wurde – und zur feierlichen Eröffnung der Burgkapelle sogar Queen Victoria auf der Gästeliste führte.

Wobei auch weniger bekannte Geschichten in dieser Sammlung ihren Platz finden, jene vom „Wirtshaus an der Lahn“ in Niederlahnstein beispielsweise, das 1774 bereits Dichterfürst Goethe empfing, daneben auch als mögliche Wiege gilt für das weithin bekannte, jedoch in großen Teilen nicht druckfähige Trinklied „Frau Wirtin hatte ...“

i Ebenfalls ein Hingucker: Die Festung Ehrenbreitstein ziert das Cover des neuen Buchs von Karl-Heinz Zuber. Sutton Verlag

Gleichfalls spannend (und nicht weniger bedrückend): die Ruine der Werner-Kapelle in Bacharach, benannt nach einem gleichnamigen 16-Jährigen, der 1287 am nahen Rheinufer tot aufgefunden wurde. Infolge einer grausamen Bluttat, die man – wie so vieles und ohne Beweise – den Juden zuschrieb, bei Pogromen daraufhin in den umliegenden Dörfern 40 Menschen ermordete, während sich die Kapelle zu Ehren des „Märtyrers“ Werner bald zum beliebten Wallfahrtsziel entwickelte.

Das Buch lebt somit am Ende auch von seiner Themenvielfalt – zu der übrigens nicht zuletzt das Kapitel über Lotsenzeichen im Allgemeinen und den Begriff „Wahrschau“ (Niederdeutsch für „Pass auf“) im Speziellen beiträgt, mit dem man sich (auch) auf dem Rhein vor Gefahren warnt. Für den Leser kann es folglich vieles sein: gut sortiertes Nachschlagwerk, Einstiegslektüre, Impulsgeber für den nächsten Ausflug. Empfehlenswert jedenfalls ist es ganz unabhängig von diesen Zuschreibungen.

Karl-Heinz Zuber: „Koblenz und das Mittelrheintal – 55 Meilensteine der Geschichte: Prägende Menschen, Orte und Ereignisse“, Sutton Verlag, 128 Seiten, 24,99 Euro