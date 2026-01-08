Tag der Blockflöte
Die Blockflöte: Viel mehr als ein „Kinder-Instrument“
Noch immer ist die Blockflöte für viele Kinder eines der klassischen Einstiegsintrumente - ihre Beliebtheit hat allerdings nachgelassen.
Noch immer ist sie für viele Kinder das erste Instrument - doch der Trend ist auch in den Musikschulen der Region rückläufig. Dabei hat die Blockflöte schon rein musikhistorisch so viel zu bieten. 

Es gibt viele Menschen, denen läuft es kalt den Rücken herunter, wenn sie an Blockflöten denken – und sich an ihren Musikunterricht erinnern. Dazu gehörte dann auch das angestrengte Vorspielen zu besonderen Gelegenheiten. Für manche ist die Blockflöte ein Horrorinstrument.

