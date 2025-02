Sechstes Anrechtskonzert Der „Ring des Nibelungen“ in nur 70 Minuten 04.02.2025, 11:29 Uhr

i Josef Hoffman (1831–1904) schuf 14 Bühnenbildentwürfe für die zyklische Uraufführung von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" 1876 in Bayreuth- hier ist die erste Szene des Vorabends "Das Rheingold" zu sehen.. Die beim sechsten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz auf dem Programm stehende sinfonische "Ring"-Version kommt in 70 Minuten nicht nur ohne Bühnenbild und Kostüme, sondern auch ganz ohne Sänger aus. Josef Hoffman

Das Beethoven Orchester Bonn präsentiert in Koblenz die rein orchestrale Kurzfassung von Henk de Vlieger beim sechsten Anrechtskonzert des Musik-Instituts.

In der Spielzeit 2024/25 hat das Koblenzer Publikum gleich zweimal die Gelegenheit, Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ in gekürzter Form zu erleben – und das in zwei ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Im Theater Koblenz steht ab dem 8.

