Kinoreihe in Koblenz Der neue RZ-Filmschatz für Kids macht Mut 06.11.2025, 06:00 Uhr

i Karl (Jonathan Köhn) und Klara (Anna Bahners) stehen im Zentrum des Kinderfilms "Ab morgen bin ich mutig". Zeitgeist Filmproduktion

„Ab morgen bin ich mutig“ erzählt am 16. November im Koblenzer Apollo-Odeon-Kino über die kleinen großen Abenteuer des Alltags – und das erste Verliebtsein.

Seit beinahe zwei Jahren bietet die Reihe „RZ-Filmschatz“ besondere Kinomomente in Koblenz – seit Mai wird in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt.







Artikel teilen

Artikel teilen