Kinoreihe in Koblenz: Der neue RZ-Filmschatz für Kids macht Mut
Kinoreihe in Koblenz
Der neue RZ-Filmschatz für Kids macht Mut
„Ab morgen bin ich mutig“ erzählt am 16. November im Koblenzer Apollo-Odeon-Kino über die kleinen großen Abenteuer des Alltags – und das erste Verliebtsein.
Lesezeit 1 Minute
Seit beinahe zwei Jahren bietet die Reihe „RZ-Filmschatz“ besondere Kinomomente in Koblenz – seit Mai wird in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt.