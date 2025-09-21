Seit 1998 wird in Rheinland-Pfalz eine der höchstdotierten Literaturauszeichnungen vergeben – als 40. Preisträger kann sich der Schriftsteller Frank Witzel über 50.000 Euro freuen. Doch welche Bedeutung hat der Preis in seinem 27. Jahr?
Lesezeit 5 Minuten
Die Bombe platzt im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein exakt um 19.04 Uhr am Tag der Preisverleihung. Frank Witzel wird an diesem Tag für sein Gesamtwerk mit dem Joseph-Breitbach-Preis 2025 geehrt, und er bedankt sich, wie es der Brauch ist bei der erstmals 1998 ausgelobten Auszeichnung, mit einer Rede bei der versammelten Festgemeinde.