Preisverleihung in Koblenz Der Joseph-Breitbach-Preis und das Vergessen 21.09.2025, 15:45 Uhr

i Ein großer Erzähler: Frank Witzel (Jahrgang 1955), Gewinner des Joseph-Breiatbach-Preises 2024, bei seiner Lesung in der Koblenzer Buchhandlung Reuffel. Claus Ambrosius

Seit 1998 wird in Rheinland-Pfalz eine der höchstdotierten Literaturauszeichnungen vergeben – als 40. Preisträger kann sich der Schriftsteller Frank Witzel über 50.000 Euro freuen. Doch welche Bedeutung hat der Preis in seinem 27. Jahr?

Die Bombe platzt im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein exakt um 19.04 Uhr am Tag der Preisverleihung. Frank Witzel wird an diesem Tag für sein Gesamtwerk mit dem Joseph-Breitbach-Preis 2025 geehrt, und er bedankt sich, wie es der Brauch ist bei der erstmals 1998 ausgelobten Auszeichnung, mit einer Rede bei der versammelten Festgemeinde.







