Ob Reggae, Indie, Rock oder Jazz: Die meisten Besucher des Weltmusikfestivals Horizonte auf der Festung Ehrenbreitstein finden hier ihre bevorzugte Stilrichtung. Darüber hinaus konnten sie sich auch bei der 23. Auflage auf den Weg machen, um in neue musikalische (und kulinarische) Landschaften einzutauchen. Schließlich kann man nicht auf jeder Open-Air-Veranstaltung erleben, wie Bands von Brasilien bis Madagaskar, von Japan bis Jamaika die Bühnen erobern.

An drei Standorten hat das Café Hahn als Veranstalter am Wochenende Bühnen platziert. So lernt der neugierige Festivalgast die Areale am oberen Schlosshof, am Hauptgraben und am retirierten Graben kennen, deren aus der militärischen Terminologie stammende Bezeichnungen durch die friedliche Botschaft seiner musikalischen Gäste nahezu konterkariert wird. Dazu gibt es zwei weitere Schauplätze, die für das „Horizonte“ ihre Pforten öffnen. Dabei bildete die Festungskirche eine Nische für die mehr klassisch orientierte Zuhörerschaft, während der Kuppelsaal die Location für eine wilde Salsa-Party bietet, die dort am Samstagabend tobte.

i Ob afrikanische, arabische, asiatische, europäische oder amerikanische Küche: Die Besucher konnten auch eine kulinarische Weltreise drehen. Mirco Klein

Abseits der musikalischen Pfade konnten die Besucher eine kulinarische Reise um den Erdball drehen. Auf dem würzigen Weg durch die kontinentalen Imbissbuden traf man neben den europäischen auch auf Vertreter der afrikanischen, arabischen, asiatischen und amerikanischen Küche. Ebenfalls groß war das Angebot an alkoholischen und umdrehungsarmen Getränken.

Der Hippiemarkt mit seiner Farbenpracht war bestens dazu geeignet, das bunte Treiben auf dem „Horizonte“ bildlich zu erfassen. So verwandelte sich ein Teil der Festung Ehrenbreitstein in das San Francisco der 1960er-Jahre, in dem das „California Dreamin'“ mit seiner typischen Kleidung und seinem prägenden Schmuck für kurze Zeit wieder real wurde. Unterdessen war die Enkelgeneration beim Kinderschminken gut aufgehoben, um sich die Farbtöne ihrer Zeit auftragen zu lassen.

i Den Ausklang am Freitagabend machten "Mother's Cake" aus Österreich. Mirco Klein

Das Wetter am Wochenende war wechselhaft. Der ausdauernde Festival-Besucher konnte vom prallen Sonnenschein bis zum drohenden Wolkenbruch allerhand Kapriolen erleben. Der Hitze am meisten ausgesetzt war die Lottobühne auf dem oberen Schlosshof, die am Freitag mit der madagassischen Sängerin Eusébia den Schauplatz für den Startschuss zum Festival bildete. Die Sängerin und Songwriterin zelebrierte in ihrer Show die musikalische Bandbreite ihrer ostafrikanischen Insel.

i Die "Smokin' Parrots" aus Koblenz machten den Auftakt auf der Kultursommerbühne am Samstag mit feinstem Rollercoaster Rock. Mirco Klein

Dabei tanzte sie im optisch auffallenden rot-weißen Gewand auf die Afro-Rhythmen ihrer Begleitband. Man hätte ihr lediglich mehr Publikum in Bühnennähe gewünscht. Denn: Die Mehrheit der Zuschauer beobachtete das Geschehen vom Schatten spendenden Areal der umliegenden Biergärten aus, was man ihnen keineswegs verübeln konnte.

In der Zwischenzeit war Festival-Moderator Stephan Maria Glöckner zur Sparkassenbühne gespurtet, wo er die aus Frankreich stammende Formation Sarāb begrüßte. Ihre verjazzten Interpretationen traditioneller Melodien aus dem Mittleren Osten lockte zu Recht viele Fans in den überdachten Bereich. Einige Gänge davon entfernt war der Auftritt von Dub Spencer & Trance Hill.

i "Dub Spencer & Trance Hill" mit Dub Reggae & Electro-Trance zogen die Besucher an. Mirco Klein

Die vier Schweizer bezeichnen ihre Musik als instrumentalen psychedelischen Dub-Reggae mit Rock- und Trance-Einflüssen. Ihr ständiger Tourbegleiter Umberto Echo unterstützt auch in Koblenz ihre Musik am Mischpult. Auf der Kultursommerbühne im Hauptgraben faszinierten sie mit ihrer futuristisch anmutenden Klangwelt. Die Festungskirche war Plattform für das Elliot-Duo, bestehend aus der Koblenzer Cellistin Mareike Schünemann und Russell Poyner an der klassischen Gitarre. Sie spielten traditionelle Musik aus Spanien.

Die Besucher des „Horizonte“ sind angesichts dieser musikalischen Vielfalt wahrlich zu beneiden. Einige sind gut vorbereitet angereist, indem sie ihre Picknick-Decken eingepackt haben. Aus dem Bonner Raum kamen vier Frauen, die sich unweit des Panoramablicks ausgebreitet hatten. Die Völkerwanderung von einer Bühne zur anderen hatten Katharina, Tanja, Antje und Anke schon vor anderthalb Stunden aufgegeben, um in entspannter Atmosphäre die Auftritte der Singer/Songwriter Daniel Bongart und Roxanne de Bastion in Bodennähe zu genießen.

i Die Picknick-Decken immer dabei. Von links: Katharina, Tanja, Antje und Anke aus dem Raum Bonn. Alexander Thieme-Garmann

„Zwei von uns sind schon seit vier Jahren Stammgast, und die Decken sind immer dabei“, verriet Katharina, während Roxanne „Junimond“ von Rio Reiser coverte. Auch auf der kulinarischen Meile haben sie sich umgeschaut. Hier stand die afrikanische Küche ganz oben auf ihrer Speisekarte.

Ebenfalls seit einigen Jahren dabei ist Marion aus Koblenz: „Ich schaue bei jeder Bühne vorbei und bleibe hier und da gerne etwas länger. Und wenn die Musik nicht nach meinem Geschmack ist, gehe ich eben früher.“ Ein Blickfang für Marion ist die Vielzahl der Frauen, die in farbenfrohen Blumenkleidern über das Festivalgelände flaniert, ohne vorher als Kundin auf dem Hippiemarkt gewesen zu sein. „Hier darf man auch gerne mal barfuß gehen. Die Sandalen wandern dann in die Tasche“, wusste Marion aus eigener Erfahrung.