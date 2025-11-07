Jazzpianist im Interview Das größte Glück eines musikalischen Architekten Christian Kunst 07.11.2025, 11:43 Uhr

i Jazzpianist Jacob Karlzon (links) und Percussionist Rhani Krija spielen am Freitag, 14. November, im Dianasaal von Schloss Engers. Frank Stefan Kimmel

„Selbst Menschen, die Jazz hassen, mögen ein Stück, ohne zu wissen, dass es Jazz ist. Wenn dich etwas umhaut, dann haut es dich um.“ Das verspricht Jazzpianist Jacob Karlzon im Interview mit unserer Zeitung vor seinem Auftritt in Schloss Engers.

Jacob Karlzon ist zurück in Engers: Der schwedische Jazzpianist war bereits 2021 als Teil der Band von Dominic Miller zu Gast beim Jazzfestival Neuwied. Damals spielte er vor dem Schloss an der Seite des marokkanischen Percussionisten Rhani Krija, der Musik mit Münzen und Kürbissen Rhythmen schuf.







Artikel teilen

Artikel teilen