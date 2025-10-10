In mehr als 150 Shows feiert das Cologne Comedy Festival in diesem Jahr die breite Vielfalt des Humors – mit den Stars der Szene und vielen Newcomern. Festivalleiterin Daniela Mayer hat uns verraten, was geplant ist und wie sich die Branche verändert
Größer, moderner, frischer und frecher: In den vergangenen Jahren ist das Cologne Comedy Festival stetig gewachsen, hat sich aber auch der zunehmenden Bedeutung der sozialen Netzwerke ergeben und neue Formate etabliert, die den Künstlerinnen und Künstlern der Generation Tiktok ebenso gerecht werden wie den alten Hasen.