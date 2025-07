Das neue Album ist bereits in Arbeit, parallel dazu plant Clueso auch seine Tour, die ihn 2026 unter anderem nach Köln führt. Mit uns spricht er vorab über seine Musik, erklärt, was er mit Udo Lindenberg gemein hat und warum er gern in Erfurt lebt.

Clueso sitzt entspannt in seinem Penthouse in einem Hotel auf Mallorca, er wirkt ganz bei sich. Auf der Ferieninsel arbeitet der Sänger aktuell an seinem neuen Album, hat mit „Deja-Vu“ vor Kurzem bereits eine erste Single ausgekoppelt – eine zarte, melancholische Ballade über verlorene Nähe und das Gefühl, im Kreis zu laufen. Während der Song die Streaming-Charts erklimmt, laufen im Hintergrund schon die Vorbereitungen für seine große Tour im kommenden Jahr, auf der Clueso am 26. März auch nach Köln kommt.

Clueso, Ihre neue Single heißt „Deja-Vu“. Hatten Sie selbst schon mal so ein richtig intensives Déjà-vu-Erlebnis?

Wenn ich so darüber nachdenke, sind es oft Gespräche, die dieses Gefühl bei mir auslösen. Ich bin jetzt 45 und habe einfach viele Erinnerungen. Manchmal war ich auch an einem Ort und dachte: „Hier war ich doch schon mal.“ Ansonsten kann Musik einen auch gut irgendwohin mitnehmen und das Déjà-vu-Gefühl auslösen.

Was bedeutet dieses Gefühl denn für Sie persönlich? Eher Melancholie oder Hoffnung?

Ein Freund von mir, Benjamin von Stuckrad-Barre, sagte mal zu mir: „Clueso, in deinen Songs ist immer Mai.“ Und das stimmt auch. Es gibt immer Hoffnung und sonnige Energie – oder irgendetwas Verspieltes. Bei mir soll es nicht einfach so träge durchlaufen, und dieser Straßenlärm am Ende von „Deja-Vu“ hat für mich ebenfalls etwas Lebendiges. Ich mag es, wenn es in Songs nicht so tief runtergeht, dass man nicht mehr hochkommt.

Warum haben Sie sich entschieden, das Album mit so einem ruhigen, verletzlichen Song zu eröffnen – ganz reduziert auf Klavier und Stimme?

Es gibt auf dem neuen Album viele Songs, die richtig nach vorn gehen. Ich habe dabei einen Bruce-Springsteen-Vibe für mich entdeckt, den ich auf den bisherigen Platten noch gar nicht ausgelebt habe. Da sind einigeenergiegeladene Stücke mit Saxofon dabei, die ordentlich Druck machen. „Deja-Vu“ sollte ursprünglich auch in diese Richtung gehen, aber dann habe ich ihn minimal verändert, wirklich nur minimal, weil ich ihn nicht künstlich aufblasen wollte. Ich wollte keinen Druck haben, dass er unbedingt ins Radio muss. Das ist mir bei anderen Songs schon passiert.

„Ich mochte immer Bands wie Kraftklub, die gar nicht aus ihrem Konzept ausbrechen. Das traf bei mir aber nicht zu, weil ich viel zu verspielt bin.“

Clueso

Aber warum haben Sie „Deja-Vu“ schon im Sommer veröffentlicht – und dann auch noch als Titelsong des Albums?

Vielleicht war es superdämlich, den Song mitten im Sommer rauszuhauen, weil die Leute zu der Jahreszeit normalerweise Lust auf ganz andere Musik haben. Aber sie lieben das Lied – und genau deshalb habe ich das Album auch „Deja-Vu“ genannt: Die Fans sollen merken, wie wichtig mir dieser Song ist.

In Kürze erscheint zudem eine weitere Singleauskopplung mit dem Titel „Minimum“.

Dabei habe ich an meine Mum gedacht – das weiß sie allerdings gar nicht. In dem Lied geht es aus ihrer Perspektive um Folgendes: Man ist im Hintergrund, eingebettet in seine schönsten Erinnerungen und will mehr vom Leben. Meine Mum nimmt sich immer sehr zurück, hält die Familie zusammen und stellt sich selbst nie in den Vordergrund. Wenn ich ihr das Lied vorspiele, könnte ich nicht sagen: „Das ist kein Song über dich.“ Denn ein Song beginnt irgendwann, für sich selbst zu sprechen – und dann will er, dass seine Geschichte erzählt wird.

Sie haben in der Vergangenheit mit vielen Künstlern zusammengearbeitet – sei es mit Capital Bra, den Fantas, Udo Lindenberg oder Elif. Wie finden Sie dabei die Balance zwischen Ihrem eigenen Sound und dem der anderen?

Mich muss ein Song einfach ansprechen, ich will da reinkrabbeln. Bei „Zusammen“ mit den Fantas zum Beispiel wollte ich meine Welt an einigen Stellen noch ein bisschen mehr einfließen lassen.Ich kann mir vieles vorstellen, aber wenn ich anfange zu singen, dann ist es immer Clueso. Sobald ich den Mund aufmache – mit meiner kratzigen Stimme –, wird es sofort zu meinem eigenen Ding.

Wie war es bei „Cello“ mit Udo Lindenberg?

Ich wollte nur diesen einen Song – keinen anderen –, weil ich ihn als Kind so gern mochte. Udo sagt, das ist der erfolgreichste Song seiner Karriere, und für mich gilt das auch. Es war also eine gute Wahl, dass ich ihn genommen habe.

i Clueso 2024 bei seinem Auftritt während des Donauinselfests in Wien Florian Wieser. picture alliance/dpa/APA

Würden Sie sagen, dass Sie im Studio ein Teamplayer sind oder eher der Tüftler, der stundenlang allein an einem Akkord feilt?

Beides. Ich bin ein absoluter Teamplayer, weil ich finde, dass mehrere Köpfe mehr erreichen können. Im Studio gibt es kein Publikum, das klatscht. Gleichzeitig bin ich aber auch rigoros und treibe das Ganze voran. Ich kann sehr konsequent sein, wenn mir etwas nicht gefällt. Dann ist es kaum möglich, mich umzustimmen. Zum Glück habe ich coole Leute um mich herum. „Deja-Vu“ hat zum Beispiel Mathias Grosch produziert, der musikalische Leiter von „Sing meinen Song“. Häufig bekomme ich auch Gegenwind von meinen Leuten, die sagen: „Clueso, jetzt lass dich doch mal darauf ein.“ Ich brauche manchmal eben auch eine klare Ansage.

Ist Ihre Stimme die typische Clueso-DNA?

Ich mochte immer Bands wie Kraftklub, die gar nicht aus ihrem Konzept ausbrechen. Das traf bei mir aber nicht zu, weil ich viel zu verspielt bin. Wenn mir irgendwas gefällt, muss ich es ausprobieren. Manchmal höre ich mir nurdie Instrumentals zu einem Song an, und dann passt es für mich überhaupt nicht zusammen. Aber mit meinem Gesang passt es manchmal dann doch. Ich mag Geschichten, ich mag Bilder. Und ich bin nicht so der klassische Schönsänger, aber zum Glück habe ich dieses eigene Ding. Das war schon immer so.

Wie gehen Sie nach mehr als 20 Jahren im Musikgeschäft mit dem Starrummel um?

Manchmal denke ich: „Schnell weg hier“ oder „Komm auf den Punkt“. Solche Momente kenne ich gut. Trotzdem bleibe ich nahbar und bodenständig. Viele, die mich kritisieren, kennen mich gar nicht richtig. Ich muss mich zeitweise erden – und das gelingt mir besonders in Erfurt. Ich liebe diese Stadt, fahre Straßenbahn und Fahrrad, gehe in dieselben Cafés. Wenn es zu viel wird, kenne ich eine ruhige Seitengasse, in die ich abtauchen kann. Man muss einfach vieles abperlen lassen.

Warum sind Sie nie aus Erfurt weggezogen? Herbert Grönemeyer liebt sein Bochum und lebte viele Jahre in London.

Ich finde das gesund. Ich brauche so eine kleine Traube an Leuten, auf die ich mich verlassen kann. Das ist ein sehr anstrengender Job – auch psychisch. Die Leute wollen permanent etwas von dir. Klar, das ist ein Luxusproblem, aber es ist trotzdem real. Ich mag es einfach, zurückzukommen und bei meinem Bruder auf der Couch Playstation zu zocken. Dann kommt ein Freund vorbei, oder er sitzt schon da, als wäre in den zurückliegenden zehn Jahren nichts passiert. Kumpels wie immer eben. Das liebe ich an Erfurt – genau so will ich’s haben.

„Die Leute bekommen genau das, was sie sich wünschen: den besten Clueso, den es je gab.“

Clueso

Wie wichtig ist es Ihnen, auch mal „unsichtbar“ zu sein – offline, ohne soziale Netzwerke , ohne Druck?

Total wichtig. Ich schreibe gerade an einem Song, der „Unsichtbar“ heißt. Udo Lindenberg hat sich mal eine Zeit lang einen blauen Anzug angezogen, eine blonde Perücke, einen anderen Hut und dazu eine große Sonnenbrille. Er sah aus wie Karl Lagerfeld – total auffällig, aber nicht als Udo erkennbar. Das Prinzip verstehe ich total. Ich will schon gesehen werden, aber auch einfach mal unsichtbar sein. Ich möchte auch mal nur für mich sein – das gelingt mir besonders gut außerhalb des deutschen Raums.

2026 geht’s wieder auf große Tour – was dürfen wir erwarten?

Das wird eine der größten Tourneen, die wir je gespielt haben. Die Shows finden in großen Hallen statt, und ich bereite mich intensiv darauf vor – auch, was das visuelle Konzept betrifft. Ich weiß genau, wofür ich stehe und was ich feier. Ich brauche kein Feuerwerk und kein Konfetti – das war nie mein Ding. Stattdessen will ich mit Musik und visuellen Geschichten begeistern.

Was inspiriert Sie aktuell am meisten bei der Gestaltung einer Liveshow ?

Ich möchte den Raum miteinbeziehen – es soll nicht nur gut klingen, sondern auch besonders aussehen. Ich stecke all meine Ideen in diese Tour. Vielleicht gibt es sogar eine zweite, kleinere Bühne, und ich will auch mal direkt ins Publikum. Die Leute sollen etwas richtig Geiles erleben, sie bekommen genau das, was sie sich wünschen: den besten Clueso, den es je gab. Und ich weiß inzwischen, dass ich große Shows richtig gut meistern kann – früher hatte ich da noch meine Zweifel.

Karten für das Konzert in der Kölner Lanxess Arena am Donnerstag, 26. März, um 20 Uhr gibt es bereits im Vorverkauf unter www.eventim.de