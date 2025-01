Zentrum der Musik Bugwellenschwimmen im Exzellenzmilieu 21.01.2025, 15:51 Uhr

i Schloss Engers wurde zwischen 759 und 1764 vom Trierer Erzbischof und Kurfürst Johann Philipp von Walderdorff erbaut. 1995 wurde es vom Land des Landesstiftung Villa Musica übergeben, die dort ihrer Kammermusikakademie betreibt. Zusätzlich finden dort auch Veranstaltungen der Landesmusikakademie RLP statt. Villa Musica

Misstöne in einem Zentrum für Musik: In Schloss Engers, dem Sitz der Kammermusikakademie Landesstiftung Villa Musica, sorgt ein Untermieter mit einer für Mai geplanten „Engers Academy“ für Verstimmung.

. Im Mai gibt es in Schoss Engers etwas zu feiern – und das ist schon lange bekannt, genauer gesagt: seit 30 Jahren. So lange ist es dann her, dass das direkt am Rhein gelegene prachtvolle Barockschloss der Landesstiftung Villa Musica übergeben wurde und seitdem als deren Kammermusikakademie dient.

