Brüssel und Paris: Kunstmetropolen im Dialog

Paris gilt als die Kunst-Metropole des späten 19. Jahrhunderts. Weniger bekannt ist Brüssel als äußerst lebendiges Zentrum der Avantgarde. Das Arp Museum porträtiert in einer Ausstellung die Kunstszenen der beiden Städte in jener Zeit.
Spott war der rebellischen Künstlergruppe gewiss, die am 15. April 1874 erstmals gemeinsam ihre Gemälde in einem Pariser Fotoatelier präsentierte. Ein Kunstkritiker bezeichnete die Maler – darunter Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir und Alfred Sisley – abfällig als „Impressionisten“.