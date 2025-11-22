Neu im Arp Museum Brüssel und Paris: Kunstmetropolen im Dialog 22.11.2025, 00:00 Uhr

i Auch die Entwicklungen auf dem Gebiet der Philosophie und Psychologie finden in der Kunst rund um den Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert ihren Widerhall - in Belgien etwa im Symbolismus, als dessen wichtiger Vertreter James Ensor.(1860-1949) gilt, dessen Gemälde "Skelett verhaftet Maskierte" im Arp Museum zu sehen ist. Michel Wuyts/© The Phoebus Foundation, Antwerp

Paris gilt als die Kunst-Metropole des späten 19. Jahrhunderts. Weniger bekannt ist Brüssel als äußerst lebendiges Zentrum der Avantgarde. Das Arp Museum porträtiert in einer Ausstellung die Kunstszenen der beiden Städte in jener Zeit.

Spott war der rebellischen Künstlergruppe gewiss, die am 15. April 1874 erstmals gemeinsam ihre Gemälde in einem Pariser Fotoatelier präsentierte. Ein Kunstkritiker bezeichnete die Maler – darunter Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir und Alfred Sisley – abfällig als „Impressionisten“.







Artikel teilen

Artikel teilen