Schauspielpremiere in Koblenz „Blackbird“ oder: Gott ist ein DJ 27.10.2025, 12:42 Uhr

i Starke Leistung: Jakob Mühe (vorn) und David Prosenc in "Blackbird" am Theater Koblenz. Arek Głębocki

Zwei starke Darsteller in einer beeindruckenden Coming-of-Age-Geschichte: Matthias Brandts genialer Roman ist auf der Probebühne IV des Theaters Koblenz in einer packenden Umsetzung als erweiterter Monolog zu erleben.

Die Karriereerweiterung eines Schauspielers um den Erfolg als erstzunehmender Schriftsteller gelingt nicht allen so elegant wie Matthias Brandt: Hatte sein erster Erzählband „Raumpatrouille“ 2016 noch zu einem Gutteil zunächst dafür Aufmerksamkeit gefunden, dass die Sammlung autobiografisch inspirierter Kurzgeschichten von seiner Kindheit als Sohn von Willy Brandt berichtete, so konnte sich der unter anderem für seine Rolle als Münchner ...







