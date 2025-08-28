„Across Generations“ heißt das Wandbild, das Hendrik Beikirch derzeit mit zwölf weiteren Künstlern in Koblenz entwirft. Das 17 Meter breite Werk soll den öffentlichen Raum kreativ aufwerten, vermittelt aber auch gesellschaftlich Richtungsweisendes.

Auf das 17 Meter breite Wandbild, das hier in wenigen Tagen ins Auge fallen wird, deutet unter der Kurt-Schumacher-Brücke am Montag (noch) nicht wirklich viel hin: Zwischen tristen Betonpfeilern stehen dort, in Sichtweite zur Mosel, parkende Autos vor Altkleidercontainern, lichtraubende Bäume, umringt von asphaltiertem Grau, Männer mit Farbrollen auf einem Stahlgerüst – lediglich die Anwesenheit Hendrik Beikirchs lässt erahnen, dass an diesem Ort trotz anders anmutender Eindrücke Kreativität in der Luft liegt.

Der international gefragte Street-Art-Künstler, bekannt für seine monumentalen Schwarz-Weiß-Porträts, ist in Koblenz selbst denen ein Begriff, die noch nie von ihm gehört haben: 2018 schenkte er seiner Wahlheimat mit dem XXL-Abbild eines Mädchens ein weithin sichtbares Motiv, das sich von der zuvor unscheinbaren Häuserfront in Koblenz-Lützel längst zu einem zigfach fotografierten Wahrzeichen der Stadt entwickelt hat.

Ein Mix aus Stilen und Generationen

Sieben Jahre später entsteht nun nur wenige Kilometer entfernt, gleich neben der viel befahrenen Bundesstraße 49 ganz Ähnliches. Mit dem Unterschied, dass Beikirch sein neues Projekt nicht allein umsetzen wird, Bleibendes diesmal an der Seite zwölf weiterer Street-Art-Künstler entwirft. „Ich fand es einfach schade, dass in Koblenz seit meinem Porträt damals nicht wirklich viel passiert ist“, komprimiert der 51-Jährige die Geschichte dahinter, „daher war meine Idee, ein neues Wandbild für den öffentlichen Raum zu schaffen und im Entstehungsprozess zugleich Künstler aus der Region zusammenzubringen, die ihre ganz eigenen Stile haben und aus unterschiedlichen Generationen stammen.“

Ältere Street-Art-Vertreter – zu denen sich Beikirch inzwischen auch selbst zählt – mit jüngeren Künstlern wie Daniel Psenickins (29, Homez) oder Nora Schmidt (27, Bibi), die – mehrheitlich aus der Region – am Ende 13 individuell gestaltete Versatzstücke zu einem stimmigen Gesamtwerk verschmelzen lassen. Unter dem auch im Wandbild selbst aufgegriffenen Titel „Across Generations“ („Über Generationen hinweg“), der viel mehr sein soll als nur leere Worthülse.

i 7 Meter hoch und 17 Meter breit soll das Gesamtwerk werden. Zu sehen ist davon bislang nur der zentrale Schriftzug. Ausgestaltet und vollendet wird das Wandbild dann am Wochenende live vor Publikum. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

„Wir haben hier klassisches Graffiti und figurative Malerei, freie und lose Striche, ein bisschen Comic“, unterstreicht Beikirch die Heterogenität des Werks – und ergänzt: „Diese verschiedenen individuellen Ansätze können sich in der simultanen Umsetzung gegenseitig befruchten, aber nur, wenn man – wie in diesem Fall über Generationen hinweg – miteinander in Dialog tritt. Und genau das würde ich mir auch für unsere Gesellschaft wünschen, weil es daran momentan ein bisschen mangelt.“

Ein vielfältiges Werk mit tiefgreifender Botschaft also, in dem sich der klar konturierte „Across Generations“-Schriftzug von der breiten Vorderseite des Brückenpfeilers banderolenartig über die schmaleren Flanken hinaus ausbreitet – während die Freiräume darüber und darunter auf einer Gesamthöhe von sieben Metern mit freieren, szenetypischen Techniken und Motiven gestaltet werden sollen.

Street-Art als Türöffner?

Bis deren finale Formen am Wochenende allerdings schließlich sichtbar werden, liegt hinter dem 13-köpfigen Street-Art-Kollektiv und seinen städtischen Mitstreitern bereits viel (unsichtbare) Arbeit: Absperrungen mussten errichtet und Gerüste aufgebaut, der Betonpfeiler anschließend zunächst mit Hochdruckreinigern gesäubert und in Form von Haftvermittler versiegelt werden, ehe es auf der im Anschluss noch grundierten Oberfläche ab Dienstag endlich kreativ werden durfte.

Der Vorteil: „Menschen reagieren oft ablehnend, wenn man ihnen etwas Fertiges vor die Nase setzt, aber hier können sie den Entstehungsprozess von Beginn an live mitverfolgen und mit uns darüber jederzeit auch ins Gespräch kommen“, erklärt der ebenfalls am Projekt beteiligte Philipp Zoppelt (Lügner). „Dadurch bietet diese Form der Kunst einen sehr niedrigschwelligen Zugang, der gerade auch junge Menschen anspricht und für sie eine Art Türöffner sein kann für Kultur im Allgemeinen.“

i Auf den zunächst blau-grau grundierten Betonpfeiler malt Hendrik Beikirch mit Streichfarbe die "Across Generations"-Konturen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mit dem zweiten, nicht weniger positiven Nebeneffekt, „dass wir die zahlreichen, oft aus Unwissen resultierenden Vorurteile gegenüber der Urban Art mit diesem Projekt vielleicht auch ein Stück weit entkräften können“, hofft der 29-Jährige, während Hendrik Beikirch in dem Projekt auch noch weiteres gesellschaftsrelevantes Potenzial erkennt: „Die grundlegende Frage ist ja, wie wir den öffentlichen Raum gestalten wollen“, sagt er, „und wenn das wie bei diesem Wandbild am Ende über Altersgrenzen hinweg gemeinschaftlich passiert, sind wir, denke ich, schon auf dem richtigen Weg.“

Wenngleich es ihm, das stellt er ebenfalls klar, keineswegs nur um braves Kopfnicken und uneingeschränkte Zustimmung gehe. „Natürlich wollen wir hier etwas schaffen, dass möglichst vielen Menschen gefällt“, betont Beikirch, „aber wenn jemand unsere Arbeit kritisiert, ist auch das absolut in Ordnung, wichtig ist nur, dass wir überhaupt erst mal miteinander sprechen.“

„Es gibt in Koblenz sicher noch einige Flächen, die von einer optischen Aufwertung durch Urban Art profitieren würden, daher bin ich diesem Thema gegenüber auch sehr aufgeschlossen.“

Der Koblenzer Kulturdezernent Ingo Schneider

Wie das fertige Werk dann am Ende aufgenommen wird, muss sich natürlich noch zeigen: Vonseiten der Stadt allerdings erfährt die Street-Art schon jetzt viel Wohlwollen. Vor einigen Jahren zunächst in Person der ehemaligen Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz, die das Thema beharrlich anschob und unter anderem die künstlerische Gestaltung mehrerer Stromkästen in der Innenstadt initiierte. Seit Ende 2023 nun auch durch ihren Nachfolger Ingo Schneider, der Beikirchs Projekt mit dem Kulturamt – nicht zuletzt auch bei der Sponsorengewinnung – tatkräftig unterstützte.

Von einem „Glücksgriff“ spricht der Kulturdezernent gar mit Blick auf das erneute Engagement des Street-Art-Veteranen. Weil Beikirch mit seinem Mädchen-Porträt in Koblenz schon einmal „viel Positives ausgelöst“ habe rund um ein Thema, „das in Teilen der Bevölkerung auch sehr kritisch gesehen wird“, einerseits. Andererseits aber auch, „weil Urban Art nach wie vor extrem unterrepräsentiert ist, obwohl darin deutlich mehr Potenzial steckt, als wir bislang genutzt haben“, erklärt Schneider und unterstreicht in diesem Kontext – wie schon Philipp Zoppelt – die Möglichkeit, „über die Urban Art auch neue, jüngere Zielgruppen an die Kultur heranzuführen“.

Zwar müssten Projekte wie das „Across Generations“-Wandbild „immer auch thematisch an den jeweiligen Ort passen“. Grundsätzlich jedoch, betont der Kulturdezernent, „gibt es in Koblenz sicher noch einige Flächen, die von einer optischen Aufwertung durch Urban Art profitieren würden, daher bin ich diesem Thema gegenüber auch sehr aufgeschlossen“.

Was wiederum die Hoffnung nähren dürfte unter all jenen, die sich (noch) mehr Street-Art in Koblenz wünschen. Die Szene jedenfalls wäre weiteren Kooperationen mit der Stadt nicht abgeneigt, schließlich versteht auch Beikirch das „Across Generations“-Werk als „Visitenkarte, die bei positiver Resonanz aufzeigen könnte, wie sich die ein oder andere graue Wand in der Stadt noch verschönern ließe“. Wobei natürlich nicht nur Koblenz und dessen Bewohner von solchen Projekten profitieren, sondern auch die an prominenter Stelle verewigten Künstler selbst, es somit kaum verwundert, wenn Zoppelt versichert, die in Zeiten knapper Kulturbudgets notwendige Eigeninitiative sei im Street-Art-Kollegenkreis „definitiv vorhanden“.

Ein Werk von Koblenz für Koblenz

Dass viel Lohendes erwachsen kann aus solchen Symbiosen, beweist indes das Projekt an der Kurt-Schumacher-Brücke: Wo vor wenigen Tagen noch ausdrucksloses Grau dominierte, nicht wirklich viel einlud zum Verweilen, ist die Stadt bald um einen farbgewaltigen und potenziell identitätsstiftenden Blickfang reicher. Oder, um es in Beikirchs Worten zu sagen: „Das Wandbild ist ein Zusammenspiel aus 13 individuellen Teilen, die gemeinsam stärker sind als allein – auch das lässt sich als Botschaft auf unsere Gesellschaft übertragen. Es ist ein Werk von Koblenz für Koblenz.“

Zuschauen und mitmachen beim Street-Art-Fest

Die Fertigstellung des „Across Generations“-Wandbilds können Interessierte an diesem Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, auch live mitverfolgen. Bei einem Street-Art-Fest auf dem Parkplatz unter der Kurt-Schumacher-Brücke wartet daneben auch ein umfangreiches Begleitprogramm: Jeweils ab 12 Uhr können Besucher etwa im Rockmobil von Music Live Instrumente ausprobieren oder sich unter Anleitung des Vereins Skateboarding Koblenz auf den fahrenden Brettern üben. Für die passende musikalische Begleitung sorgen derweil The Mondays sowie die DJs Johannes Klein, Luke Blum und Daniel Wittig alias Soulsunday.

Spannend außerdem: Die am Wandbild beteiligten Künstler (neben Beikirch auch 28 ‘Zwoacht’, Bibi & Tina, Homez, Lügner, Monkey, Obskur87, Sker, Spk38, Storno, Tome und Track76) bieten am Samstag einen kostenfreien Workshop an, bei dem 14- bis 18-Jährige einen zweiten Brückenpfeiler mit Street-Art gestalten. Weitere Infos und Anmeldung: www.kultur.koblenz.de/urban-art/across-generations