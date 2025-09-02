Das Attribut vielseitig beschreibt Sinah Schlemmer ganz gut, schließlich arbeitete sie bereits als Bühnentänzerin in London, choreografierte Modeschauen in Kapstadt und war in Los Angeles Marketingleiterin eines Fernsehsenders. Seit 2020 widmet sich die Westerwälderin nun als Modedesignerin mit ihrem Label Amaran Creative dem Upcycling, entwirft also aus alten getragenen Stoffen neue Kleidung mit unverkennbarem Stil. In ihrem kürzlich erschienenen und reich bebilderten Buch zeigt Schlemmer, was mit Upcycling alles möglich ist und welche – oft bewegenden – Geschichten sich hinter dem verwendeten Material verbergen. Mit uns hat sie darüber gesprochen.

Frau Schlemmer, durch den hohen Einsatz von Wasser, Energie und giftigen Chemikalien ist die Textilindustrie ein wesentlicher Faktor der Umweltzerstörung – von den Arbeitsbedingungen in Produktionsländern wie Bangladesch ganz zu schweigen. Sie hingegen setzen mit Upcycling-Mode auf Nachhaltigkeit, machen aus alten Stoffen neue Kleidung. Wie darf man sich das vorstellen?

Rein technisch betrachtet, bedeutet Upcycling tatsächlich erst mal, aus den Stoffen bereits getragener Kleidung etwas Neues zu machen. Das verwendete Material wird also nicht nur auf gleichem Niveau wiederverwertet wie beim Recycling, sondern erfährt eine Aufwertung, indem es noch ein Stück besser gemacht wird. Für mich persönlich allerdings ist Upcycling vor allem auch eine kreative Herausforderung, eine in hohem Maß künstlerische Arbeit, weil man dabei eben noch ein bisschen erfinderischer sein muss als ohnehin schon im Bereich Design und die verwendeten Stoffe gewissermaßen bereits vorgeben, was aus ihnen werden kann. Man denkt sich also nicht wie im traditionellen Modedesign etwas aus, skizziert es und überlegt dann, welche Stoffe man hierfür benötigt, sondern arbeitet genau andersherum mit dem, was man hat. Das fasziniert mich total, auch weil diese alten Stoffe wie Antiquitäten sind, die schon was erlebt und gesehen haben, die Geschichten erzählen und von Menschen getragen wurden, die es vielleicht gar nicht mehr gibt.

i Bereichert wird das Buch auch durch die ansprechenden Aufnahmen der Fotografin Johanna Link. Hier zu sehen: ein Kleid aus der "Memories"-Kollektion, das Sinah Schlemmer aus alten Krawatten genäht hat. Johanna Link

Upcycling-Mode ist vor diesem Hintergrund ja auch ein Gegenmodell zu Konsumwahn und Wegwerfgesellschaft, ein noch recht junges, aber eben auch teureres Modell der Modekultur. Wie groß sind denn Nachfrage und Akzeptanz der Konsumenten für solche neuen Wege?

Grundsätzlich hat das Thema Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren durch Bewegungen wie Fridays for Future schon einiges an Aufmerksamkeit erfahren, aber die Art und Weise, wie es vermittelt wurde, hat dem Ganzen aus meiner Sicht eher geschadet. Ich bin davon überzeugt, dass man nur mit positivem Marketing, mit positiven Botschaften neue Trends setzen und in der Folge auch etwas verändern kann – nicht mit Schockfakten oder Bevormundung. Hinzu kommt, dass die Kaufentscheidung gerade, wenn es um Mode geht, fast immer eine emotionale ist. Wenn ich im Schaufenster ein schönes Kleid sehe, ist mir erst mal egal, wo und wie es produziert wurde. Mich begeistern dann vielmehr Farbgebung und Gestaltung, ich denke an die Party, auf der ich das Kleid tragen könnte. Mit Fakten oder Aufforderungen wie „Du solltest doch lieber Bio-Baumwolle tragen“ komme ich da nicht weit.

Dabei sagen Sie selbst: „Ich weiß, dass ich mit meiner Mode nicht die Welt retten kann.“ Aber eine Frage der Einstellung, der Überzeugung ist die Gründung eines Labels wie Amaran Creative ja dennoch.

Aber nicht in dem oben beschriebenen Sinn. Ich selbst habe mich zum Beispiel nie wirklich hingesetzt und mir gedacht: „Ich muss jetzt mal was Nachhaltiges kreieren, weil mich Umweltverschmutzung und Fast Fashion total aufregen.“ Und ich glaube auch nicht, dass man schicke, innovative Modedesigns entwerfen kann, wenn man nur von einer ethisch-moralischen Überzeugung getrieben wird, weil es eben vor allem ein kreativer Prozess ist. Bei mir war es so, dass ich im Fernstudium für Schnittkonstruktion immer wieder kleine Arbeiten einreichen musste, die dann aber niemand getragen hat. Anfangs habe ich dafür jedes Mal Stoff gekauft, aber irgendwann dachte ich mir, wofür eigentlich? Also bin ich hoch auf den Dachboden, habe dort alte Bettwäsche gefunden, und erst im Verlauf der Arbeit damit ist mir aufgefallen, wie cool das eigentlich ist und was sich daraus alles machen lässt.

i Die hier präsentierten Schürzenkleider hat Schlemmer aus unterschiedlichsten Materialien gefertigt: das linke besteht aus verschiedenen Hosen und gehäkelten Schulterrüschen aus Wollresten, die Häkeltasche aus alten Karnevalskostümen. Das rechte Kleid dagegen wurde aus Vorhangstoff hergestellt, die Tasche aus Krawatten. Johanna Link

Das nun veröffentlichte Buch verstehen Sie – passend dazu – auch eher als künstlerisches Werk.

Genau, weil ich anhand der Fotos natürlich auch zeigen will, was sich aus alten Stoffen Wundervolles machen lässt, wie man getragene Kleider mit dem richtigen Styling und der passenden Kombination durch Upcycling aufwerten und dann als individuelle Mode weitertragen kann. Entstanden ist das Buch allerdings in erster Linie aus den Geschichten hinter den gespendeten Stoffen, die mich nach einer SWR-Dokumentation über meine Arbeit massenweise erreicht haben. Mir sind beim Lesen der mitgeschickten Briefe damals wirklich oft die Tränen gekommen, weil ich selbst nie gedacht hätte, wie wichtig vielen Menschen diese alten Stoffe sind und welche wertvollen Erinnerungen sie damit verbinden. Und aus genau dieser Erkenntnis heraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, die Geschichten aufzuschreiben, damit sie für möglichst viele Menschen zugänglich werden.

Gab es denn eine Geschichte, die sie besonders berührt hat?

Mich haben auf unterschiedliche Weise eigentlich alle Geschichten berührt. Es gab in Hadamar in Hessen zum Beispiel mal eine Kleiderfabrik, und eines Tages kam eine der ehemaligen Mitarbeiterinnen zu mir und brachte Samtstoff mit, den sie seit der Schließung aufbewahrt hatte. Sie wollte diesen für sie so wichtigen Stoff nach all den Jahren an mich weitergeben, weil sie nach der Doku davon überzeugt war, dass er bei mir in guten Händen ist. Mit dem Rollator kam sie vom Auto ihrer Enkelin ganz entschlossen den Berg runter zu meiner Haustür, weil sie darauf bestand, die Spende persönlich abzugeben: in Seidenpapier eingewickelter Baumwollsamt aus den 1970ern, der – zum Kostüm verarbeitet – schließlich von der Schauspielerin Brigitte Hobmeier auf der Bühne getragen wurde. EndFragment

i Im Buch zu finden ist auch der international erfolgreiche Westerwälder DJ Dominik Eulberg, für den Sinah Schlemmer eine Jacke aus alter Technokleidung der 90er-Jahre entworfen hat. Johanna Link

Sie schreiben im Buch auch, es sei ein „Plädoyer für gelebte Erinnerungskultur“. Inwiefern?

Weil Upcycling für mich auch eine Art Generationenaustausch ist, den ich sehr schön und wichtig finde. Mich hat vor zwei Jahren zum Beispiel die Hospizbegleiterin einer alten Dame angerufen, die ihren gesamten Haushalt in Kisten verpackt hatte, weil sie wusste, dass sie nicht mehr lange leben wird. Zwei dieser Kisten waren voller Kleider und mit meinem Namen beschriftet – auch diese Frau hat mir also ihre Kleidungsstücke anvertraut. Und wenn ich heute zum Beispiel die Taschen in der Hand halte, die ich daraus entworfen habe, denke ich mir: Ist das nicht was unheimlich Schönes, dass das jetzt auf diese Art weiterlebt, dass der Wunsch dieser Frau geschehen ist? Das driftet vielleicht ins Philosophische ab, aber für mich hängt an diesen Stoffen viel mehr als nur Mode und Schick. StartFragment Sie tragen eine gewisse Energie in sich und leben durch meine Arbeit weiter, stehen zugleich auch für die vielen Dinge, die wir von älteren Generationen lernen können: Bei ihnen wurden Dinge zum Beispiel noch aufgehoben, weil für sie alles eine Bedeutung hatte.

Ein Wort, das im Buch immer wieder vorkommt, ist Wertschätzung: Welchen Wert sollte Kleidung denn haben? Und welchen hat sie für Sie persönlich?

Das eine ist natürlich der Preis, der total in den Boden gefahren wurde und mit dem wir hier in Deutschland auch nicht mehr konkurrieren können, weil Kleidung in Ländern wie Bangladesch unter Sklavenarbeit hergestellt wird. Aber es ist eben auch ein Unterschied, ob ich eine Jacke kaufe, die schlecht produziert wurde und sich nach einem Mal Tragen auflöst, oder eine, die in Handarbeit in Deutschland hergestellt wurde aus Retrostoffen, die voller Geschichten stecken. Letztgenanntes schmeiße ich vermutlich nicht so schnell weg, vielleicht vererbe ich es sogar, weil es für mich auch eine emotionale Bedeutung, einen persönlichen Wert hat.

i Das Buchcover von "Amaran - Lebenstexturen" Johanna Link

Und genau so ist es am Ende auch bei mir: Für mich sind Kleidungsstücke etwas, mit dem ich mich ausdrücke und Erinnerungen verbinde, das mir auch Freude bereitet. Es gibt beispielsweise einige Stücke, die ich aus alter Kleidung meines Vaters zusammengenäht habe, der zum Glück noch lebt, aber grundsätzlich finde ich es einfach unfassbar schön, wenn man etwas in Ehren trägt von jemandem, der wichtig war oder ist. Und ich glaube, wenn wir dahin kämen, Kleidung überhaupt mal wieder wertzuschätzen, wäre das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Sinah Schlemmer, Johanna Link: „Amaran – Lebenstexturen“, Schlemmer & Link GbR, 128 Seiten, 48 Euro; das zweisprachig verfasste Buch (Deutsch und Englisch) mit Texten von Zoe Mazah und Fotos von Johanna Link stellt Schlemmer am Samstag, 4. Oktober, um 17 Uhr auch bei einer Lesung im Kulturzentrum b-05 in Montabaur vor.