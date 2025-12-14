Beethovenhalle Bonn Auferstanden am Rhein: Die Beethovenhalle 14.12.2025, 00:00 Uhr

i Ein prächtig saniertes Schaufenster in die bundesdeutsche Vergangenheit: der große Saal der Bonner Beethovenhalle, der in Reihenbestuhlung 1.696 Sitzplätzen Raum bietet. Beethovenhalle Bonn/kreativrudel

Fast wäre sie Geschichte gewesen – nun feiert sie ihr Comeback: Die Bonner Beethovenhalle wird am 16. Dezember glanzvoll wiedereröffnet. Nach langer Sanierung setzt Mahlers „Auferstehungssinfonie“ den Schlusspunkt unter eine langjährige Diskussion.

Da steht sie nun. Trotz allem. Die Beethovenhalle in Bonn, geliebt und umstritten, beinahe abgerissen und nun doch mit großem Aufwand erhalten, wird am 16. Dezember wiedereröffnet. Und das glanzvoll: mit einem Konzert, das Tradition und Gegenwart vereint und das mit Mahlers „Auferstehungssinfonie“ ein Ausrufezeichen setzt.







Artikel teilen

Artikel teilen