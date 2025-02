NKVM-Schau mit Walerija Peter Auf Sinnsuche zwischen skelettierten Möbeln 13.02.2025, 13:51 Uhr

i Mit Säge und Flex rückt Walerija Peter Möbelstücken zu Leibe, entfernt Sitzflächen, Rückenlehnen und Tischplatten, legt auf diese Weise ihre Grundstruktur frei. Im Hintergrund ist auch das Fragment eines von ihr mit der Schere bearbeiteten Kleids zu sehen. Stefan Schalles

Stühle, Tische und Kleider reduziert Walerija Peter auf ihren Wesenskern, verfolgt einen ähnlichen Ansatz auch in ihren Videoperformances. Warum sie dabei zutiefst Menschliches zutage fördert, zeigt eine neue Ausstellung des NKVM in Neuwied.

Die Frage, wer wir sind, ist in der Kunst Walerija Peters allgegenwärtig. Bilder, Installationen und Videoperformances kreisen allesamt um die (vergebliche) Suche nach Identität, ergründen die schwer greifbare Definition von Heimat, spüren dem Innersten des Menschen nach, wenngleich der in den Arbeiten selbst so gut wie nie zu finden ist.

