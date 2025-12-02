Programm für 2026 vorgestellt Arp Museum pendelt zwischen Weltflucht und Wirklichkeit 02.12.2025, 07:00 Uhr

i Das Arp Museum macht sich 2026 auf zu den Sternen und bringt hierfür Werke aus den 1920er-Jahren mit zeitgenössischer Kunst zusammen, darunter auch dieses Standbild aus dem Film "Bored Astronauts on the Moon" (2011) von John Wood und Paul Harrison. Courtesy of the artists John Wood/Paul Harrison

In Remagen treffen 2026 Kunst und Realität, Weltliches und Außerirdisches aufeinander; auch eine Weltpremiere erwartet die Besucher im Arp Museum Bahnhof Rolandseck, das nun sein Ausstellungsprogramm für das kommende Jahr präsentiert hat.

Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck startet das Ausstellungsjahr 2026 mit der ersten großen Retrospektive Günther Ueckers nach dessen Tod. Es handele sich um die letzte Ausstellung, an der der Künstler noch persönlich mitgewirkt habe, erklärte Museumsdirektorin Julia Wallner.







