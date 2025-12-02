Programm für 2026 vorgestellt: Arp Museum pendelt zwischen Weltflucht und Wirklichkeit
Programm für 2026 vorgestellt
Arp Museum pendelt zwischen Weltflucht und Wirklichkeit
In Remagen treffen 2026 Kunst und Realität, Weltliches und Außerirdisches aufeinander; auch eine Weltpremiere erwartet die Besucher im Arp Museum Bahnhof Rolandseck, das nun sein Ausstellungsprogramm für das kommende Jahr präsentiert hat.
Lesezeit 1 Minute
Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck startet das Ausstellungsjahr 2026 mit der ersten großen Retrospektive Günther Ueckers nach dessen Tod. Es handele sich um die letzte Ausstellung, an der der Künstler noch persönlich mitgewirkt habe, erklärte Museumsdirektorin Julia Wallner.