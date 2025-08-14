Mit einem attraktiven und mit großen Namen nur so gespickten Konzertprogramm der neuen Saison ist der nördlichste Kunsttempel des Landes auch ein Botschafter für Rheinland-Pfalz in die Bundesstadt hinein.

Seit dem Jahr 2000 verantwortet die Landesstiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz die Konzerte im Arp Museum Bahnhof Rolandseck – eine Entscheidung, die damals nicht ohne Misstöne aufgenommen wurde, da das Land zuvor die Zusammenarbeit mit der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft nicht mehr verlängert hatte. Diese hatte unter Berufung auf Johannes Wasmuth (1941–1997), den Retter des historischen Bahnhofsgebäudes, dessen Konzerttradition aufgenommen und im Bonner Konzertpublikum, das regelmäßig zum nördlichsten Kunsttempel von Rheinland-Pfalz pilgerte, fest verankert.

Seit der vergangenen Spielzeit ist der Brückenschlag nach Bonn mit frischen Impulsen durchgestartet: Ervis Gega, Mainzer Geigenprofessorin und bis 2024/2025 Künstlerische Leiterin der Klassischen Philharmonie Bonn, übernahm vor gut einem Jahr die Künstlerische Leitung der Villa Musica Rheinland-Pfalz. Mit prominenten Gästen setzte sie einen besonderen Schwerpunkt auf die Konzertreihe in Rolandseck – zahlreiche ausverkaufte Abende bestätigten das Konzept.

Musikalische Prominenz zu Gast

Diese Linie wird in der neuen Saison fortgeführt. Den Auftakt machen am 11. Oktober zwei international gefragte Solisten, die seit 2023 zu den Dozenten der Villa Musica zählen: Der Geiger Marc Bouchkov und der Cellist Kian Soltani spielen gemeinsam mit dem Pianisten Lucas Debargue Klaviertrios von Haydn, Mendelssohn und Schostakowitsch. Am 22. November gastiert Elena Bashkirova, eine Grande Dame des Klaviers, mit Stipendiatinnen und Stipendiaten in zwei Klavierkonzerten und einem Klavierquartett von Mozart.

Das Förderprinzip der Villa Musica – junge Talente im Zusammenspiel mit Weltstars zu fördern – prägt auch das Konzert am 5. Dezember, wenn Gega mit einem Stipendiatinnen-Ensemble Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ aufführt und sich die Soloparts mit Giulia Rimonda, Elisso Gogibedaschwili und Xixi Gabel teilt. Am 30. Januar widmet sich der Berliner Celloprofessor Jens Peter Maintz mit Villa-Musica-Talenten einem reinen Schubert-Programm.

Romantik satt

Am 22. Februar kehren Mihaela Martin (Violine) und Frans Helmerson (Cello) nach Rolandseck zurück. Sie spielen solistisch Pendereckis Duo für Violine und Kontrabass und treten gemeinsam mit Villa-Musica-Stipendiatinnen und Stipendiaten in Brahms’ zweitem Streichsextett sowie in der Septett-Urfassung von Strauss’ „Metamorphosen“ auf.

Ein besonderes Gipfeltreffen verspricht der 27. März: Klarinettistin Sharon Kam und Sopranistin Chen Reiss musizieren mit Pianistin Yael Kareth Werke von Mahler, Robert und Clara Schumann, Louis Spohr und Franz Schubert. Am 24. April widmet sich Tabea Zimmermann, Deutschlands renommierteste Bratschistin, mit dem Viatores Quartett einem Streifzug durch die Musikgeschichte – von Hildegard von Bingen bis György Kurtág. Das Finale der Saison am 17. Mai gestaltet erneut Ervis Gega: Gemeinsam mit Cellist Edgar Moreau und Pianist Fabian Müller interpretiert sie Klaviertrios von Schubert, Mendelssohn und Brahms.

Infos und Tickets: www.arpmuseum.org und www.villamusica.de