„RZ-Filmschatz Kids“
Animationsfilm über eine Mutprobe im vermüllten Ozean
Der außergewöhnliche Animationsfilm "Der letzte Walsänger" rund um den jungen Buckelwal Vincent und seine Freunde ist der nächste "RZ-Filmschatz Kids".
Ein junger Wal, ein Seeungeheuer und eine Reise in die Tiefen des Marianengrabens: Der nächste „RZ-Filmschatz Kids“, „Der letzte Walsänger“, erzählt von Freundschaft und der Kraft, über sich hinauszuwachsen – und plädiert für den Schutz der Meere.

Zusätzlich zur erfolgreichen Reihe „RZ-Filmschatz“ in Koblenz und Bad Kreuznach wird seit Mai 2025 in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt. Für den „RZ-Filmschatz Kids“ werden feine und außergewöhnliche Produktionen ausgewählt, die aufgrund ihrer besonderen Geschichte, faszinierenden Charaktere oder herausragenden schauspielerischen ...

