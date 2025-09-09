Andy Neumann schöpft für seine Bücher aus der Realität, und das aus erster Hand: Seit 1995 arbeitet er beim Bundeskriminalamt, viele Jahre davon im Bereich Terrorismusbekämpfung. Reichlich Stoff für Kriminalromane: In seinem Debüt „Zehn“ (2020) ging es um einen Serienmörder, der über Jahre unbehelligt sein Unwesen treiben konnte, bevor ihm ein findiger Journalist und ein Ermittlerduo auf die Schliche kommen. All das erzählt aus einer Perspektive, die nah am Alltag von Ermittlerinnen und Ermittlern bleibt: Das sorgte beim Erscheinen des Krimis für einiges Interesse.

Zu einem gewaltigen Überraschungsbestseller avancierte allerdings Neumanns zweites Buch, das unter ganz anderen Vorzeichen und völlig ungeplant entstand: Im Juli 2021 erlebte er gemeinsam mit seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kindern die Ahrflut am eigenen Leibe. Aus einem spontanen Erlebnisbericht auf Facebook aus der direkten Betroffenenperspektive heraus entstand das Buch „Es war doch nur Regen!?“, mit dem sich Neumann unversehens an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste wiederfand.

Befreiter Zugang zum Schreiben

Nun kommt sein zweiter Thriller mit dem Titel „Vier“ in die Buchläden, der auf „Zehn“ aufbaut. Diesem Folgeband hat der zeitliche Abstand, davon zeigt sich Neumann im Gespräch mit unserer Zeitung überzeugt, gut getan: „Mein Schreiben hat sich, glaube ich, massiv verändert“, sagt Neumann über den Unterschied zum Debüt. „An ‚Zehn’ habe ich fast drei Jahre geschrieben, weil ich mir wirklich damit schwergetan habe. Als ich dann ,Vier‘ angegangen bin, habe ich mir einfach gedacht: Ich mache es wie bei ,Es war doch nur Regen!?‘ und schreibe es erstmal runter. Das hat mich extrem befreit“.

Der Roman beginnt mit einem Bekenntnis: „Vier gute Gründe“ nennt ein anonymer Erzähler, warum er Menschen getötet hat. Und schon findet man sich, hin und her durch die verschiedenen Jahre wandernd, im Zentrum einer neuen Mordserie wieder, bei der vier Menschen enthauptet werden. Der Kriminalhauptkommissar Martin Paulus und Tamara Foster vom BKA – beide schon aus „Zehn“ bekannt - übernehmen die Ermittlungen. Ihre Spur führt zurück zu einem verheerenden Anschlag in einem Kölner Stadion vor einigen Jahren – und zu dem damaligen Reporter, der darüber ein Buch geschrieben hat. Rolf Niessen, ebenfalls aus „Zehn“ bekannt, ist mittlerweile ein gefeierter Autor und wird plötzlich ungewollt selbst Teil eines mörderischen Spiels.

i "Vier" ist der zweite Teil einer Krimitrilogie des BKA-Beamten Andy Neumann, der mit seinem Erlebnisbericht "Es war doch nur Regen?!" über die Ahrflut den ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste eroberte. Thomasio Baldessarini/@baldessarinistudio

Andy Neumann bleibt dafür auch in „Vier“ ganz nah an der Realität, setzt weder auf sensationalistische Knalleffekte noch auf aufgesetzt wirkende Konstruktionen, sein Ton wirkt oft geradezu dokumentarisch: „Ich habe immer gesagt: Das muss gehen, unseren Alltag zu zeigen und dabei knallhart an der Wahrheit und am Alltag von Polizistinnen und Polizisten zu bleiben – und es trotzdem spannend zu machen. Das ist, glaube ich, in ,Zehn‘ schon gelungen – und durch das Tempo in ,Vier‘ ist es vielleicht nochmal flüssiger lesbar.“ Bei aller Realitätsnähe vermeidet er allerdings konsequent, zu sehr in die operativen Details einzutauchen: „Als aktiver Polizeibeamter liegt es mir absolut fern, irgendwie Blaupausen für Verbrecher zu malen. Deswegen klammere ich bestimmte taktische Prozesse sehr bewusst aus“.

So bleibt Andy Neumann sich und seinem Stil auch in „Vier“ treu – und auch das Ende des Thrillers folgt nicht gängigen Mustern. Nicht alle Fragen werden beantwortet, eine gewisse Restunsicherheit bleibt: ein Abschluss eben wie aus dem wahren Leben. „Diese Art von Frustration habe ich in meinem beruflichen Leben mehrfach sehr intensiv erlebt, auch in einem sehr prominenten Fall, wo am Ende ein Freispruch stand. Da sitzt man als junger Beamter erstmal komplett desillusioniert. Genau dieses Gefühl wollte ich vermitteln“.

Dritter Band wird an Ahrflut anknüpfen

Mit seinem eher offenen Ende ist „Vier“ dann aber auch eine ideale Brücke zum angekündigten Finale: Ein dritter Teil wird thematisch den Bogen zur Ahrflut und in den Juli 2021 schlagen. So schließt sich dann demnächst nicht nur in einem neuen Buch, sondern auch für dessen Autor ein Kreis zu einem traumatischen Erlebnis, das er bereits dokumentarisch beschrieben hat.

Traumata durchziehen sein Werk auf vielen Ebenen: Ob in den Biografien der Figuren oder im Untergrund der Handlung – überall geht es um Verluste und die Frage, wie man weiterlebt. „Die Themen Trauma und Traumaverarbeitung haben mich in den vergangenen Jahren verständlicherweise massiv beschäftigt“, erklärt Neumann. Einmal, weil er durch sein eigenes Erleben als Flutopfer, wie er es nennt, selbst aus der „Superheldenperspektive“ herausgerissen wurde. Und auch, weil er so viele Menschen damit nachhaltig berührt und bewegt hat: „Ich bekomme immer noch Zuschriften zu ,Es war doch nur Regen!?‘, etwa von Feuerwehrleuten, die die Flut erlebt haben. Das ist für mich sehr wichtig, darin liegt für mich der eigentliche Erfolg.“

Andy Neumanns neuer Thriller „Vier" ist im Gmeiner-Verlag erschienen (240 Seiten, 17 Euro).

So bleibt Andy Neumann ein Grenzgänger zwischen Realität und literarischer Fiktion – und auch ein Vermittler. „Vier“ ist der Roman eines Autors, der aus einem Berufsleben schöpft, ohne es zu verklären: „Wenn es mir jetzt gelungen ist, dass der Spannungsbogen nicht abreißt, habe ich für mich endgültig den Beweis erbracht, dass man realistische Krimis schreiben kann, die auch spannend sind“.

