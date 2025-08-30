Eadweard Muybridge kennt heute kaum noch jemand. Dabei leistete der Engländer im 19. Jahrhundert Wegweisendes für Fotografie- und Filmgeschichte, löste nebenbei zudem ein viel diskutiertes Rätsel. Jetzt blickt eine Graphic Novel auf sein Leben.

Seine Erfindung kennt jeder: Eadweard Muybridge hat die Bilder in Bewegung gebracht – und das noch vor den viel zitierten Brüdern Lumière. Auf den Briten geht sogar ein Spezialeffekt zurück, der moderne Kinogeschichte geschrieben hat: Wenn Keanu Reeves als Neo in „Matrix“ den Kugeln seines Feindes Smith ausweicht, scheint die Zeit still zu stehen, während die Kameras um die Figuren gleiten. 25 Jahren nach der Premiere ist das immer noch faszinierend, doch Muybridge bis heute eigentlich nur in Fachkreisen ein Begriff, der hin und wieder mal in der Kunst aufploppt.

Dabei ist das Leben dieses Pioniers ziemlich verrückter Stoff – Mord inklusive – und gerade für Comiczeichner ein gefundenes Fressen. Der kanadische Autor Guy Delisle hat nun Vita und bahnbrechende Entdeckungen fein abgemischt in eine Graphic Novel gepackt. Klick für Klick, könnte man sagen. Denn diese Fotografiemethode lieferte die Auflösung einer im 19. Jahrhundert heftig diskutierten Frage: Heben Pferde im Galopp ganz vom Boden ab und schweben zumindest für den „Bruchteil einer Sekunde“? So lautet auch der Titel des Bands.

Durch einen Unfall zu spektakulären Aufnahmen

Muybridge selbst hat sich für dieses Problem zunächst gar nicht interessiert. Der 1830 in London geborene Buchhändler war mit Anfang 20 nach New York ausgewandert, wo er bei einem Porträtfotografen die Daguerreotypie kennenlernte. Doch erst nach einem Postkutschenunfall, bei dem er eine schwere Kopfverletzung erlitt, fing er in den Monaten der Genesung damit an, sich intensiver mit der neuen Lichtbildnerei zu beschäftigen.

Und typisch: Mit halben Sachen gab sich dieser krittelnde Kauz nie zufrieden. Er wurde bald zu einem gefragten Landschaftsfotografen – nicht zuletzt, weil ihm unter Einsatz seines Lebens spektakuläre Aufnahmen vom Yosemite Valley in den USA gelangen.

i Ausreichend Platz gewährt das Buch - natürlich - den aufwendigen Untersuchungen rund um die (vermeintlich) fliegenden Pferde. Guy Delisle. Reprodukt Verlag

Diese sogenannten Stereoskopien verkauften sich bestens, und auch der Eisenbahn-Tycoon Leland Stanford wurde so auf den kuriosen Engländer aufmerksam. Er engagiert ihn, sein neureich aufgedonnertes Anwesen zu fotografieren – und will als erfolgreicher Züchter von Rennpferden endlich die Sache mit dem „Fliegen“ klären. Damit ist eine Wette verknüpft, und so beginnt Muybridge nach rasend schnellen Aufnahmemethoden zu suchen.

Mit bloßem Auge ist ein Galopp nicht zu erfassen, genauso wenig mit den damals üblichen Kameras und ihren minutenlangen Belichtungszeiten. Was sich durch die Malereigeschichte zieht, sind Vermutungen, die ausdrucksstark und dynamisch daherkommen. Das kann man den französischen Künstlern – und leidenschaftlichen Pferdeporträtisten – Théodore Géricault und Edgar Degas nicht absprechen.

i Autor Guy Delisle Chloe Vollmer

Am Ende liegen sie jedoch falsch, denn „das Pferd springt nicht wie ein Frosch, ob es Herrn Degas nun passt oder nicht“, so Muybridge. Aber das zeigt sich erst nach unfassbar aufwendigen Versuchen und wahren Materialschlachten, die freilich nur durch Stanfords Investitionen und seine Ingenieure möglich sind. Und tatsächlich, Superhengst Occident kann dank des ersten elektronischen Zentralverschlusses mit allen Vieren in der Luft abgelichtet werden. Unscharf zwar, aber der Beweis ist erbracht.

Nach Monaten der völligen Fixierung auf dieses Ergebnis entdeckt Muybridge, dass ihn seine gerade mal halb so alte Frau Flora mit einem Jüngeren betrügt. Rasend vor Eifersucht, rächt er sich mit dem Revolver, und Guy Delisle gelingt in der Graphic Novel ein herrlicher Dreh, indem er die Sequenzen dieses Mords frostet. Frei nach „Matrix“ oder eben Muybridge.

i Auch der Mord Muybridges am Liebhaber seiner Frau wird in der Graphic Novel aufgegriffen. Guy Delisle. Reprodukt Verlag

In dem Buch kommt somit eine Menge zusammen, vom „bewegten Leben“ dieses Tüftlers bis zur Foto- und Filmgeschichte, die der Autor im Schnelldurchgang abhandelt. Das tut der Sache jedoch keinen Abbruch, denn Delisle legt viel mehr Wert auf die Wirkung des Neuen.

Etwa wenn er Charles Baudelaire auftauchen lässt, der zur Daguerreotypie bemerkt, dass „unsere armselige Gesellschaft seither nur noch danach giert, ihr triviales Bild wie ein Narziss auf einem Stückchen Metall zu betrachten“ und damit bereits den Selfie-Wahnsinn heutiger Tage auf den Punkt bringt. Oder sich der angesagte Salonmaler Ernest Meissonier an Muybridges Bildfolgen orientiert und alte Gemälde sogar abändert.

Erst freigesprochen, dann vergessen

Es haben sowieso alle dauernd voneinander geklaut oder zumindest profitiert. Erfinder, Fotografen, Künstler. Wobei der wenig sympathische Eadweard Muybridge bei aller Geschäftstüchtigkeit und trotz eines sensationellen Freispruchs vor Gericht am Ende der (Kino-)Geschichte doch den Kürzeren gezogen hat.

Guy Delisle: „Für den Bruchteil einer Sekunde. Das bewegte Leben von Eadweard Muybridge“, Reprodukt, 208 Seiten, 26 Euro