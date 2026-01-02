Alles ist Liebe – und Musik

Beim Neujahrskonzert in der Rhein-Mosel-Halle feiern das Theater Koblenz und das Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter dem Motto „È tutto amore“ die Liebe in all ihren Facetten – als Hoffnung, Erinnerung und existenziellen Antrieb.
Lesezeit 3 Minuten
Viele Kommunen, die über ein eigenes Orchester und/oder ein eigenes Theater verfügen, können sich für eine besondere Institution im Jahreslauf besonders glücklich schätzen: das traditionelle Neujahrskonzert. In seiner berühmtesten Hochburg Wien sind nicht nur die Veranstaltung und deren Besuch ritualisiert, sondern auch das mögliche Programm rund um die Strauss-Dynastie und Artverwandte.