Neujahrskonzert in Koblenz Alles ist Liebe – und Musik Claus Ambrosius 02.01.2026, 15:44 Uhr

i Große Stimmen sorgen für große Gefühle: Die Sopranistin Hanxi Yang und der Tenor Matthew Vickers sangen beim Neujahrskonzert des Theaters Koblenz, begleitet vom Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter der Leitung von Marcus Merkel. Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Beim Neujahrskonzert in der Rhein-Mosel-Halle feiern das Theater Koblenz und das Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter dem Motto „È tutto amore“ die Liebe in all ihren Facetten – als Hoffnung, Erinnerung und existenziellen Antrieb.

Viele Kommunen, die über ein eigenes Orchester und/oder ein eigenes Theater verfügen, können sich für eine besondere Institution im Jahreslauf besonders glücklich schätzen: das traditionelle Neujahrskonzert. In seiner berühmtesten Hochburg Wien sind nicht nur die Veranstaltung und deren Besuch ritualisiert, sondern auch das mögliche Programm rund um die Strauss-Dynastie und Artverwandte.







