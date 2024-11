Keramikausstellung 70 Jahre Künstlerleben auf 100 prächtigen Quadratmetern Claus Ambrosius 28.11.2024, 15:30 Uhr

i Der Keramikkünstler Thomas Naethe (links) und der Kurator und Kunstsammler Sebastian Jacobi im Showroom im historischen Schützenhof in Bad Ems. Claus Ambrosius

Der Kurator Sebastian Jacobi hat im prachtvollen Foyer des historischen Schützenhofs in Bad Ems eine aufschlussreiche Ausstellung von Werken des Keramikkünstlers Thomas Naethe inszeniert.

Wer an Ausstellungen denkt, hat zumeist einen musealen Rahmen vor dem inneren Auge, der die äußeren Ablenkungen rund um die zu präsentierenden Werke reduziert, um die Konzentration des Publikums auf ebendiese zu lenken. So verlagerten Museen wie auch Galerien ihre Präsentationen mit der Zeit aus vorzugsweise prächtigen Ausstellungsräumen in reizarme, neutralere Umgebungen – aus dem Prinzip des „White Cube“, dem weißen Kasten, erwuchs seit Mitte ...

Artikel teilen







