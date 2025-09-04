Mit einer breiten Hit-Palette und einigen Einblicken in sein neues Album hat Álvaro Soler der zehnten Ausgabe des VR-Kaiserfestivals einen Auftakt nach Maß beschert. Den Weg für eine mitreißende Show hatte zuvor bereits Popsängerin Leony bereitet.

Die Facetten des 34-jährigen Álvaro Soler sind vielfältiger Natur: Nicht nur, dass der spanisch-deutsche Singer-Songwriter und Synchronsprecher mit seinen aktuellen Hits nahezu halb Europa aufmischt, von einem Top-Ten-Erfolg zum nächsten eilt – beim Auftakt des zehnten VR-Kaiserfestivals am Mittwochabend in Koblenz entpuppt er sich zudem auch als sympathischer Geschichtenerzähler.

Doch bevor Soler am Deutschen Eck die Bühne betritt, hat die Wahl-Berlinerin Leony die Stimmung bei den rund 3000 Musikfans bereits mächtig angeheizt. In einer Mischung aus Pop- und elektronischer Tanzmusik zeigt sie, dass sie viel mehr ist als nur die Vorband oder der Eisbrecher des seit Jahren beliebten Musikfestivals.

i Für die passende Stimmung und viel Bewegung im Publikum sorgte vor dem Auftritt von Álvaro Soler bereits Popsängerin Leony (Mitte). Jörg Niebergall

Von der Bühne schmettert sie gleich zu Beginn den Titelsong ihres jüngsten Albums, der inspiriert ist von der Beziehung ihrer Eltern – eine „besondere Verbindung“, die sie im Zeitalter des Onlinedatings oft vermisst. „I just wanna have that old school love”, singt die Popsängerin und hat dabei sofort die stimmgewaltige Unterstützung aus der Menge. Wie der Titel ihres gleichnamigen Albums „Oldschool Love” bereits verrät, setzt sich Leony in ihren Songs oft mit Themen wie Liebe, Beziehungen oder Freundschaft auseinander.

Ihr Publikum besteht daher erwartungsgemäß auch in Koblenz vor allem aus Mädchen und (jungen) Frauen; viele von ihnen sind mit ihren Eltern oder Partnern angereist. Doch egal, ob als Fan oder Begleitung: Bei Hits wie „Somewhere In Between” gehen alle Hände in die Luft, das Areal am Fuß des Kaiser-Wilhelm-Denkmals wird zu einer riesigen Tanzfläche umfunktioniert. „Koblenz, ihr seid prima“, drückt die Sängerin dann auch gleich ihre Begeisterung aus.

i Auch die jungen Fans feierten ordentlich mit. Jörg Niebergall

Die Popsängerin, gebürtig aus dem beschaulichen Cham in der Oberpfalz und mit bürgerlichem Namen Leonie Burger, hat den Status als aufgehender Stern, als „Rising Star“ bereits hinter sich gelassen. Auch wenn es eine gleichnamige Castingshow war, die ihr vor elf Jahren den Durchbruch in der Musikbranche ermöglichte. Seitdem ist Leony nicht nur als Sängerin unterwegs und erfolgreich, sondern beweist sich unter anderem auch als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ – ein wahres Allroundtalent eben.

Das zeigt sie spätestens auch mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit auf „Oldschool Love“. Ob Pop, Country, Folk, EDM oder Ballade: In ihrer Show probiert sich Leony durch jedes Genre und zeigt, dass ihre Musik nicht bei klassischer Radiomusik aufhört. Zum Abschluss ihres Auftritts gibt es dementsprechend auch drei statt einer Zugabe – und mit ihrem Hit „Remedy” sorgt Leony noch mal für richtig Stimmung, bevor sie unter Beifall mit Tänzerinnen und Band nach rund einer Stunde die Bühne verlässt.

i Stimmig und harmonisch im Zusammenspiel: Álvaro Soler (2. von links) und seine Band Jörg Niebergall

Kurz darauf kommt dann der Sommer zurück an den Mittelrhein. Mit seinem charmanten Auftreten und der breiten Hitpalette begeistert Álvaro Soler in Koblenz nicht nur die kreischenden Teenie-Fans, sondern auch ältere Zuhörer. Wer sich beim Auftritt von Leony schon zum Tanzen inklusive Hüftschwung animiert fühlte, der darf hier gleich weitermachen. Bei „La cintura“ und „Sofia“ summen sogar diejenigen mit, die sich in Sachen Bewegungsdrang bislang zurückgehalten haben.

Und auch die Band kann sich hören lassen: Die Percussion sitzt, die Soli begeistern, das Stimmungsbarometer steigt. Die Zusammensetzung auf der Bühne passt einfach zusammen, die Band stellt Solers Stärken in den Vordergrund, ohne selbst zurückzustecken.

i Passend zur heiteren Stimmung zeigt sich dann auch noch die Sonne über dem Deutschen Eck. Jörg Niebergall

Das Gesamtprogramm kommt folglich stimmig daher, mal präsentiert Soler seine großen Hits wie „Magia“ oder „El mismo sol“, mal traut er sich – „erstmals seit Corona wieder“, wie er sagt – zum Bad in der Menge oder gibt erste Einblicke in sein neues Studioalbum „El Camino“, das am 10. Oktober erscheint. Einen Song widmet der Singer-Songwriter zudem auch jenen Schülerinnen und Schülern, die er am Tag zuvor bei einem Besuch auf der Festung Ehrenbreitstein kennengelernt hat. Und dass er nicht nur musikalisch ein versierter Geschichtenerzähler ist, beweist Soler, als er anschließend humorig vom Fotoshooting mit den jungen Fans und der dazugehörigen Lehrerin berichtet.

Wenn der Popstar sich während seiner Show dann auch noch mehrfach lobend über Koblenz äußert, sich durch die Lage am Wasser zwischen Rhein und Mosel an seinen Geburtsort Barcelona erinnert fühlt, sammelt er beim Publikum natürlich schnell weitere Pluspunkte – und macht damit zugleich auch ein bisschen Werbung für seine ausgedehnte Deutschland-Tournee, die im kommenden Jahr ansteht. Wenn sie das hält, was sie in Koblenz verspricht, darf man sich darauf bereits freuen.

Bei der zehnten Ausgabe des VR-Kaiserfestivals haben Musikfans noch bis Sonntagabend Gelegenheit, einen der weiteren Acts auf der Bühne zu erleben: Für den mit rund 7000 Besuchern nahezu ausverkauften Auftritt der Fantastischen Vier am Freitag, 5. September, gibt es noch einige Resttickets an der Abendkasse. Für die 90er-Party (unter anderem mit Blümchen, Culture Beat und Haddaway) am Samstag, 6. September, ab 14 Uhr und das Gastspiel von Singer-Songwriterin Lea („110“, „Drei Uhr nachts“) am Sonntag, 7. September, ab 19 Uhr gibt es Karten online unter www.neuwied-musik.de. Der erste Act für das VR-Kaiserfestival 2026 steht mit Schlagerstar Andrea Berg übrigens auch schon fest.