Nach einer schlimmen zweiten Halbzeit verliert der 1. FC Kaiserslautern völlig verdient bei Schlusslicht Holstein Kiel. Geschäftsführer Thomas Hengen findet nach dem Abpfiff drastische Worte.

Kiel (dpa/lrs) – Krisenstimmung beim 1. FC Kaiserslautern: Das Gastspiel bei Holstein Kiel war für Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auch in dieser Saison keine Reise wert. Wie schon im April verloren die Pfälzer sang- und klanglos mit 0:3 (0:0). War es vor dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen den Bundesligisten SC Freiburg ein Rückfall in alten Zeiten?

War vor sieben Monaten eine schwache erste Halbzeit noch ausschlaggebend für die Niederlage in Kiel, waren es am Samstagmittag die zweiten 45 Minuten. Der Tabellenletzte führte die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht phasenweise vor, am Ende waren die Pfälzer mit den drei Gegentoren noch gut bedient.

«In der ersten Halbzeit war das noch ein gefälliges Spiel von uns, es hat sich aber schon abgezeichnet, dass wir nicht klar und nicht scharf genug waren. In der zweiten Hälfte haben wir dann angefangen, in der Defensive Geschenke zu verteilen. Wir haben uns heute selbst geschlagen», sagte Lieberknecht.

Hengen geht mit Mannschaft hart ins Gericht

Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen fand schon deutlichere Worte und sprach die Schwächen gnadenlos an. «Ohne Basics gewinnst du kein Spiel», sagte der 52-Jährige. «Kaum wird die Mannschaft gelobt, kann sie anscheinend nicht damit umgehen, wird zufrieden oder fällt in alte Muster», meinte Hengen und erinnerte an die Vorwoche, als der FCK beim 2:2 gegen Dynamo Dresden in der Schlussphase glücklich noch einen Punkt sicherte.

«Da sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen. Und deswegen hätten die Alarmglocken schrillen müssen. Die Mannschaft muss aufpassen, dass sie sich ihre gute Ausgangslage nicht einreißt.»

Kapitän Elvedi: «Das war insgesamt zu viel Jugendfußball»

Die Profis hatten kurz nach Spielende auch noch keine wirkliche Erklärung für ihre Darbietung in der zweiten Halbzeit, in der einzig Torhüter Julian Krahl, der noch einen Elfmeter parierte und mehrere Großchancen der Kieler vereitelte, sein Team vor einer noch höheren Niederlage bewahrte.

«Eine Erklärung für die zweite Halbzeit zu finden, ist schwer. Es war einfach echt schlecht und hoffentlich nur ein Ausrutscher. Dass wir es besser können, das haben wir schon gezeigt», sagte der an diesem Nachmittag mal wieder beste FCK-Akteur. Der Keeper meinte: «Heute hat an vielen Stellen ein bisschen was gefehlt und im Großen und Ganzen fehlt dann halt eine Menge»

Kapitän Jan Elvedi formulierte seine Analyse etwas strenger. «Das war insgesamt zu viel Jugendfußball, nicht erwachsen genug. Die zweite Hälfte war vogelwild, da stellen wir uns in sehr vielen Situationen doof an. Wir wollten dann unbedingt den Turnaround schaffen und das hat das Spiel einfach sehr, sehr wild gemacht.»

Nicht lange Zeit zum Nachdenken

Nach der Leistung von Kiel ist der FCK am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bundesligist SC Freiburg der noch klarere Außenseiter als ohnehin schon. Während der sichtlich erboste Hengen noch keinen Blick auf das Spiel im Fritz-Walter-Stadion richten wollte, fand Elvedi zumindest etwas Positives an diesem insgesamt sehr tristen FCK-Nachmittag.

«Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir bis zum Pokalspiel gar nicht lange rumeiern und darüber nachdenken müssen. Gegen Freiburg müssen wir schauen, dass wir wieder weniger Fehler machen, vor allem im offenen Feld. Da hatten wir heute Ballverluste drin, die können einen killen.»