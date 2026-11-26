Rund jeder vierte Mensch in Rheinland-Pfalz hat eine Einwanderungsgeschichte. In den Städten ist der Anteil deutlich höher als in kleineren Gemeinden.

Bad Ems (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz hat rund jeder vierte Mensch eine Einwanderungsgeschichte. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes entspricht das rund 1,07 Millionen Menschen oder 26 Prozent der Bevölkerung in dem Bundesland, wie die Behörde unter Berufung auf Erstergebnisse des Mikrozensus mitteilte. Dabei wird jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt.

Knapp 806.000 der 2025 mit Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz lebenden Menschen waren demnach selbst seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Rund 261.000 waren in Deutschland geborene Kinder zweier eingewanderter Elternteile. In Deutschland geborene Menschen mit nur einem eingewanderten Elternteil zählen nach dieser Definition nicht dazu – es sind rund 204.000 weitere Menschen.

In Großstädten ab 100.000 Einwohnern lag der Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte laut Landesamt bei 37 Prozent, in Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern bei knapp 22 Prozent. Die Erhebung beruht auf einer Stichprobe. Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, wurden in der Statistik nicht berücksichtigt.