Augsburg rutscht in den vergangenen Monaten von der Tabellenspitze weit ab - nun kommt es zum Duell mit den schwächelnden Mainzern. Just jetzt fallen etliche Spieler aus. Was Coach Baum dazu sagt.

Augsburg (dpa/lby) - Manuel Baum bemühte sich redlich, in dieser Krise etwas Optimismus zu versprühen. Sein FC Augsburg ist ja nicht erst seit sieben Bundesligaspielen ohne Sieg und jüngst in Leipzig mit fünf Gegentoren abgewatscht worden. Ausgerechnet beim Krisenduell am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FSV Mainz 05 fallen auch noch etliche Abwehrspieler aus in Baums Team, das ohnehin zuletzt defensiv ordentlich wackelte.

Was also stimmt den Coach in so einer Situation positiv? «Man kann entweder eine jammernde Perspektive einnehmen und sagen: Die und die fallen aus», erzählte Baum. «Oder man kann - und das empfehle ich wirklich jedem - einfach die Chancen in so Situationen sehen.» Was dem ausgebildeten Realschullehrer vorschwebt: ein neues System, mehr junge Spieler, eine neue Motivation!

Baums Ansage: Es muss «brutale Klarheit» rein

«Auch wenn ein paar ausfallen, haben wir immer noch genügend richtig gute Spieler», betonte der Trainer. Manchmal brauche man vielleicht ausgerechnet so einen Moment, um Energie freizusetzen für eine bessere Zukunft. Eine Sache sei in der Länderspielpause ganz oben gestanden auf der To-Do-Liste seiner Profis: Eine «brutale Klarheit» müsse in die Defensive rein, sagte Baum.

Die Verteidigung ist bei den Augsburgern eines der größten Probleme - mit 20 Gegentoren stellen sie die drittschlechteste Abwehr. Dass offensiv nur Bayern und Leipzig mehr Treffer erzielten als der FCA, das half zuletzt auch nicht. Nach sieben Partien ohne Sieg und dabei vier Niederlagen sind die Augsburger in der Tabelle nach unten durchgereicht worden und gehen als 14. in den Spieltag.

Zu allem Überfluss fallen auch noch etliche Leistungsträger und die komplette Dreierabwehr des Saisonstarts aus - als die Fuggerstädter sogar Tabellenführer waren. Neben dem länger verletzten Noahkai Banks (Außenbandriss im Knie) und dem seit zwei Wochen fehlenden Chrislain Matsima (Muskelfaserriss) muss der FCA auch auf Calvin Brackelmann verzichten. Dieser kehrte nach einer Gehirnerschütterung zwar wieder zurück, fing sich nun aber einen Infekt ein.

Wechsel auf Viererkette denkbar

Der defensive Mittelfeldspieler Han-Noah Massengo muss wegen muskulärer Probleme passen. Der Einsatz eines weiteren Innenverteidigers stehe auf der Kippe - wer betroffen ist, das verriet der Coach nicht. «Dies bringt vielleicht die Chance, über das System nachzudenken», sagte Baum. Es ist denkbar, dass die Augsburger in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette wechseln.

Nach den jüngsten Rückschlägen in Elversberg (3:4), gegen Union Berlin (1:1), gegen Freiburg (1:2) und in Leipzig (2:5) würde ein Sieg für Aufatmen sorgen beim FCA. Baum versicherte zwar, dass der Austausch mit den Vereinsbossen weiterhin sehr gut laufe und man - neben dem aktuellen Erfolgshunger - mittel- und langfristig was entwickeln wolle: Kontinuität sei dabei entscheidend.

Ruhe vor dem Advent - oder weiter Krise?

Von einer lauten Trainerdebatte sind die Augsburger ein Jahr nach der Trennung von Sandro Wagner noch entfernt. Weitere Niederlagen würden die Ruhe vor dem Advent freilich stören. Daran aber denkt Optimist Baum noch nicht.