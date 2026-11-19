Trier (dpa/lrs) – Das für Weinreben bedrohliche Feuerbakterium hat sich bislang nicht von Luxemburg nach Rheinland-Pfalz ausgebreitet. Der Erreger Xylella fastidiosa wurde in luxemburgischen Weinbergen nachgewiesen. Rund 800 Pflanzenproben aus benachbarten deutschen Gebieten waren allesamt negativ, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitteilte. Der Erreger wird vor allem von saftsaugenden Insekten übertragen und kann Weinreben, Mandelbäume und Zierpflanzen schädigen.



Nach Angaben der Behörde wurden Pufferzonen definiert, die mindestens 2,5 Kilometer über die befallene Zone hinausreichen. Dazu gehören in der Verbandsgemeinde Konz die Orte Oberbillig, Wasserliesch, Temmels, Wellen und Nittel, in der Verbandsgemeinde Trier-Land Langsur, Trierweiler und Igel. In Luxemburg waren Mitte Oktober drei Standorte in Mertert und Grevenmacher positiv auf das Feuerbakterium getestet worden.

Bei Verstößen droht Bußgeld

In den Pufferzonen dürfen nach Angaben der Behörde bestimmte Wirtspflanzen nicht angepflanzt werden. Verstöße könnten mit Bußgeldern geahndet werden, hieß es. Grünschnitt ist demnach davon bislang nicht erfasst. Die Behörde prüfe, ob dafür in den kommenden Jahren Regeln nötig werden.