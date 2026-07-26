Feuerwehreinsatz
Falken hinter Gittern: Drei junge Vögel sitzen in Nest fest
Turmfalke
Die Feuerwehr konnte die Turmfalken befreien. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Eine Falkenmutter baut ihr Nest in einem Kirchturm an ein Gitter. Doch irgendwann sind ihre drei Jungvögel zu groß für ihr Zuhause - und sitzen plötzlich fest.

Lesezeit 1 Minute

Contwig (dpa/lrs) – Drei junge Turmfalken hat die Feuerwehr in Contwig (Landkreis Südwestpfalz) aus einem Kirchturm gerettet. Die Mutter der drei Vögel hatte dort nach Angaben der Einsatzkräfte an einem Gitter ein Nest gebaut. Die Jungtiere saßen hinter dem Gitter und kamen nicht mehr heraus: Sie waren wohl zwischenzeitlich zu groß geworden, um hindurchschlüpfen zu können.

Anwohner und ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinde bemerkten die eingesperrten Turmfalken und riefen am Samstag die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit einer Drehleiter an und entfernten das Gitter – die befreiten Falken flogen daraufhin in die Freiheit.

© dpa-infocom, dpa:260726-930-440423/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten