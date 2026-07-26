Eine Falkenmutter baut ihr Nest in einem Kirchturm an ein Gitter. Doch irgendwann sind ihre drei Jungvögel zu groß für ihr Zuhause - und sitzen plötzlich fest.

Contwig (dpa/lrs) – Drei junge Turmfalken hat die Feuerwehr in Contwig (Landkreis Südwestpfalz) aus einem Kirchturm gerettet. Die Mutter der drei Vögel hatte dort nach Angaben der Einsatzkräfte an einem Gitter ein Nest gebaut. Die Jungtiere saßen hinter dem Gitter und kamen nicht mehr heraus: Sie waren wohl zwischenzeitlich zu groß geworden, um hindurchschlüpfen zu können.

Anwohner und ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirchengemeinde bemerkten die eingesperrten Turmfalken und riefen am Samstag die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit einer Drehleiter an und entfernten das Gitter – die befreiten Falken flogen daraufhin in die Freiheit.