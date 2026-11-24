Ein früher Kälteeinbruch hat es Winzern in einigen Anbaugebieten ermöglicht, Trauben für die seltene Spezialität Eiswein zu lesen. Im sonnenverwöhnten Jahr 2026 vielversprechend.

Nieder-Olm/Mainz (dpa/lrs) - Sternklare Vollmondnacht und minus sieben Grad: Im rheinhessischen Nieder-Olm hat Max Zimmermann am frühen Morgen Trauben für Eiswein gelesen. Fast auf den Tag genau wie 2025 konnte der Winzer von der Bischofsmühle Trauben der neuen Rebsorte Souvignier Gris sowie Silvaner ernten. «Das waren so gesunde Trauben wie selten», sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI).

Eiswein auch an der Bergstraße und in der Pfalz

Nicht nur im größten der 13 Weinanbaugebiete Rheinhessen, sondern auch in der Pfalz und an der Hessischen Bergstraße gelang es einigen Winzern, Trauben für die süße Spezialität zu ernten, wie Büscher sagte.

Rund um Edesheim in der Südpfalz seien bei minus acht bis minus neun Grad und auch rote Trauben des Cabernet Cubin gelesen worden. Die Winzer an Saale-Unstrut hätten bei bewölktem Himmel kein Glück gehabt, hofften aber auf eisige Temperaturen am kommenden Wochenende.

Risiko Eiswein

Die Eisweinbereitung ist für die Weinbetriebe immer mit einem Risiko verbunden, denn Voraussetzung sind mindestens minus sieben Grad. Und die schon auch für einige Zeit, denn der Most muss bei diesen Temperaturen auch in die Kelter. Ob die vorgeschriebenen 120 Grad Oechsle auch wirklich erreicht sind, überprüft zumindest in Rheinland-Pfalz die Weinkontrolle.

Die Winzer von der Bischofsmühle gehen von 140 Grad Oechsle aus. Im rheinhessischen Welgesheim seien es bei einem Silvaner und minus 9 Grad sogar 148 Grad Oechsle erreicht worden. Das Mostgewicht lässt Rückschlüsse auf den Zuckergehalt im gepressten Saft zu.

Viele Trauben blieben für Eiswein hängen

Gerade in Rheinland-Pfalz und an Saale-Unstrut sei die Bereitschaft der Weinbaubetriebe, Trauben für Eiswein hängenzulassen, in diesem Jahr recht hoch gewesen, sagte Büscher.

So seien nach Angaben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz rund 79 Hektar Weinbergsfläche zur Eisweinlese angemeldet worden. Davon stammt der Großteil mit 39 Hektar aus Rheinhessen und mit 35 Hektar aus der Pfalz. Im vergangenen Jahr waren es im gesamten Bundesland nur rund 17 Hektar, was allerdings deutlich unter dem Durchschnitt lag.

Feine Spezialität im Spitzenjahrgang

«Das Geheimnis der Eisweine liegt in der dichten Konzentration der Inhaltsstoffe von möglichst gesunden Weintrauben», sagte Büscher. Bei den frostigen Temperaturen gefriert das Wasser in den Beeren und verbleibt in der Weinpresse. Von der Kelter tropfe dann zuckersüßer Saft. Moste mit derart hohen Zuckergehalten könnten von den Hefen nur sehr mühsam zu Wein vergoren werden.

Eisweine haben in der Regel sehr hohe natürliche Restzuckergehalte von deutlich mehr als 100 Gramm pro Liter. Anders als südländische Süßweine hätten sie aber meist wenig Alkohol, oft lediglich um sieben Volumenprozent, erläuterte Büscher.