Am frühen Morgen kommt es in Speyer zu einem schweren Unfall. Drei Menschen werden verletzt. Der mutmaßliche Fahrer hatte Alkohol im Blut.

Speyer (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Speyer sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 19 Jahre alte Mann, der hinter dem Steuer gesessen haben soll, in den frühen Morgenstunden mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Auto prallte demnach zunächst frontal gegen die Fassade eines Gebäudes und wurde dann durch die Wucht des Aufpralls auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Dort stieß das Auto rückwärts gegen ein weiteres Gebäude. Alle drei Insassen seien mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.

Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von 0,37 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Am Auto sei Totalschaden entstanden, zudem seien beide Hausfassaden erheblich beschädigt worden, berichteten die Einsatzkräfte. Die genaue Schadenshöhe ist den Angaben zufolge noch unklar.