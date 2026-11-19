Abends bricht vor dem Klinikum Idar-Oberstein ein Feuer aus. Die Feuerwehr bringt die Flammen schnell unter Kontrolle - doch der Brand hat auch am Tag darauf noch Folgen.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein Brand am Klinikum in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) sorgt für Einschränkungen im Krankenhausbetrieb. Bei dem Feuer am Mittwoch seien drei Menschen leicht verletzt worden, darunter eine Einsatzkraft, teilten die Polizei und die Klinik mit. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Notaufnahme ist nach Angaben des Krankenhauses aber aktuell geschlossen.

«Die medizinische Versorgung der Patienten vor Ort ist vollumfänglich gewährleistet», hieß es in einer Mitteilung der Klinik. Der Brand habe aber unter anderem die Krankenhausküche und Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen. Für heute seien deshalb alle nicht dringlichen Eingriffe und ambulanten Termine abgesagt worden.

Gebrannt hatte es am Abend im Anlieferungsbereich der Klinik, in der Nähe der Krankenhausküche, wie es hieß. Es bildete sich demnach starker Rauch, der durch die Lüftungsanlage teilweise ins Gebäude zog und in mehreren Abteilungen zu riechen war.

Die drei Verletzten wurden direkt vor Ort behandelt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.