Brände
Brand in Wissen: Haus und Halle fast vollständig zerstört
Feuerwehr
Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Die Flammen breiten sich schnell aus. Die Feuerwehr ist lang mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Wissen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in Wissen (Landkreis Altenkirchen) sind ein Haus und eine angrenzende Halle fast vollständig zerstört worden. Die Löscharbeiten waren schwierig und dauerten bis zum Morgen an, wie die Polizei weiter mitteilte. Die in dem Haus gemeldete Person habe sich rechtzeitig und ohne Verletzungen in Sicherheit gebracht.

Der Brand war am Freitagabend gemeldet worden. Die Flammen griffen den Angaben zufolge von der Halle schnell auf das daneben liegende Wohnhaus über. Zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-436964/1

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