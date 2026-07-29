Erst stehen vor allem Sonne und Hitze an, dann drohen auch kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel: Was der Deutsche Wetterdienst für Rheinland-Pfalz und das Saarland erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – Bevor Unwetter Rheinland-Pfalz und das Saarland erreichen, wird es heute heiß und sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 33 und 38 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend klar, bei Tiefstwerten zwischen 23 und 18 Grad. Der Donnerstag selbst startet wolkig und mit vereinzelten Schauern am Vormittag. Ungemütlich wird es nach Angaben des DWD dann ab dem Nachmittag: Aus dem Westen kommend, nehmen die Schauer zu – teils sind kräftige Gewitter mit Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 30 und 34 Grad in der Westhälfte und zwischen 34 und 39 Grad im Osten. Mit den Schauern am Nachmittag kühlt es auf 21 bis 26 Grad ab, wie die Meteorologen des DWD mitteilen.

Die Nacht zum Freitag wird wolkig, örtlich kann es regnen. In der Vorderpfalz kühlt es auf bis zu 20 Grad ab, im Bergland auf bis zu 15 Grad. Der Freitag wird heiter bis wolkig, nur vereinzelt erwartet der DWD Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 34 Grad.