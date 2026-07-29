Glück im Unglück für die Betreiber eines Hotels im Kreis Südwestpfalz: Als ein Auto gegen den Wellnessbereich fährt, ist dieser gerade leer. Wie geht es der Unfallverursacherin?

Wallhalben (dpa/lrs) – Eine offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin ist in Wallhalben im Landkreis Südwestpfalz in den Wellnessbereich eines Hotels gekracht. Sie habe am Dienstagabend auf der Landstraße 469 die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei gegen den Anbau eines Hotelgebäudes gefahren, teilte die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mit.

Die 36-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Der Wellnessbereich wurde zum Zeitpunkt des Unfalls nicht genutzt. Es kamen demnach keine Personen zu Schaden. Nach ersten Schätzungen entstanden am Hotelgebäude Sachschäden in Höhe von 350.000 Euro, weitere 20.000 Euro am Unfallauto.

Ursache soll die nicht angepasste Geschwindigkeit der Frau gewesen sein. Sie habe bei der Unfallaufnahme stark nach Alkohol gerochen, zudem habe ein Urintest Anzeichen eines Drogenkonsums gezeigt, so die Einsatzkräfte. Die Polizei stellte den Führerschein der 36-Jährigen sicher.