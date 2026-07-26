St. Wendel (dpa/lrs) – Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in St. Wendel ist ein 18-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt worden. Er wurde in der Nacht mit mehreren Stichwunden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar. Nun laufen die Ermittlungen.

Der Mitteilung zufolge waren zwei größere Gruppen am Hauptbahnhof in einen verbalen Streit geraten, der schließlich handgreiflich wurde. In welcher der beiden Gruppen dabei das Messer gezückt wurde, sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren demnach nur noch der Verletzte und seine Gruppe vor Ort. Die anderen mutmaßlichen Beteiligten seien kurz zuvor geflüchtet.