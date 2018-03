Nürburgs Wutbürgermeister: Alles Lug und Trug

Aus unserem Archiv

Nürburg

Reinhold Schüssler (CDU), Bürgermeister in Nürburg, graut es vor der Zukunft. "Wir sind am Ende. Die Landesregierung hat den Ring und unsere Existenz an die Wand gefahren", sagt der 74-Jährige. Seit 2002 ist er der Chef im rund 200 Einwohner zählenden Dorf. Die vergangenen Tage waren die bittersten in seiner Amtszeit.