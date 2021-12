In unserem Adventskalender möchten wir Einrichtungen, Gebäude und Institutionen vorstellen, die gewöhnlich nicht öffentlich zugänglich sind. Diesmal hat sich unsere Autorin den Hochbehälter in Emmelshausen angeschaut. Er gehört zum Zentralverband Rhein-Hunsrück-Wasser, der seinen Sitz in Dörth hat.