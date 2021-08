ein hässliches, knallendes Geräusch. Glas schlägt auf Glas, ein kleiner See bildet sich. Mitten in der Weltlage zwischen Trump, Putin und Klimawandel, zu der einige Notizen auf dem Konferenztisch liegen. Ein Mauseloch wäre jetzt gar nicht so übel. Aber während der Autor dieser Zeilen damit beginnt, den Raum nach einem solchen Rückzugsort abzusuchen, setzt er ein, der ganz persönliche Merkel-Moment ...