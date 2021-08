Ursache noch unklar: Pkw in Moschheim an Bahnübergang von Rangierlok erfasst

Gegen 16.30 Uhr ist es am Freitagnachmittag auf der K 144 zwischen Moschheim und Leuterod zu einem Zusammenstoß zwischen einer Rangierlok der Deutschen Bahn und einem Pkw gekommen. Bei dem Zusammenprall überschlug sich das Fahrzeug.

Wie die Polizei berichtet, war das Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang von dem Schienenfahrzeug seitlich erfasst worden. Der Bahnübergang ist mit einem Andreaskreuz und einer Blinksignalanlage gesichert. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen, konnte seinen Pkw aber ohne fremde Hilfe verlassen. Er sei ansprechbar gewesen, und es habe keine Lebensgefahr bestanden, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Kreisstraße 144 war über den Zeitraum von zwei Stunden gesperrt. Vor Ort im Einsatz waren das DRK und die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Wirges und Leuterod. Der verletzte Fahrzeugführer wurde vom ADAC Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.