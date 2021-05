Studierende kämpfen um ihre Pflegefakultät: Wie geht es weiter in Vallendar?

Die Studierenden der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTHV) in Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) gehen in die Offensive. Nach einer Demonstration kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung, die Pflegewissenschaft stillzulegen – und zwar mit sofortiger Wirkung –, haben Studierende und Promovierende nun auch eine Petition gestartet und wollen so für den Erhalt ihrer Fakultät kämpfen. Dabei betonen sie: „Pflege betrifft jeden und ist längst #nichtselbstverständlich.“